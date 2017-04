A kutya se tudja, hol a határ a futtató és a játszótér között

Kitiltják a kutyásokat



– Tudok a problémáról, érkezett ezzel kapcsolatban panasz hozzám is. Alkalmasabb lenne kutyafuttatónak a Gáz utca és a Makkosházi körút közti terület, de ott szoktak táborozni a vándorcirkuszok és a mobil vidámparkok – mondta el Tóth Károly. A körzet önkormányzati képviselőjétől megtudtuk, a megoldás az lesz, hogy néhány héten belül megszüntetik a kutyafuttatót a tömbbelsőben. Helyette ott lesz a Dugonics temető mögötti nagy terület, ami mellett nincs játszótér. Emellett a Gyöngyvirág utcai bekerített kutyafuttatót duplájára bővítik, amelynek már megvan a fedezete – tette hozzá a képviselő.

– Nincs semmi bajom a kutyákkal és a gazdáikkal, de a kutyafuttatót mégiscsak be kellene keríteni – mondta a Gáz utcai ötszintes panelsor mögött játszótéren Gégény Ferenc . A férfi éppen kislányát, a hároméves Anna Virágot hintáztatta.A panelek által közrefogott füves területen az a furcsa helyzet alakult ki, hogy míg az egyik oldalon több tábla jelzi, hogy az az önkormányzat által kutyafuttatásra kijelölt terület, onnan húsz méterre, közvetlenül a homokozóval és mászókákkal felszerelt játszótér mellett már olyan táblákat szereltek fel, ami tiltja a kutyák sétáltatását. Azt viszont nem tudni, meddig tart a kutyafuttató, azaz meddig szabad póráz nélkül szabadon engedni a kutyákat, mert nincs egyértelműen kijelölve a határa.Az itt élők szerint ha több kutya jön össze, a játék hevében átszaladgálnak a játszótérre és a mellette felállított szabadtéri kondiparkba is, ami zavarja a kisgyerekek játékát, szüleiket és a kondizókat. Nem beszélve arról, hogy akadály nélkül elvégezhetik a dolgukat bárhol.– Jó lenne egy külön tárolóedény az ürüléknek is, mert így a csikkesedénybe dobják a gazdik, és ha meleg van, napokig ott bűzlik – jegyezte meg a Gáz utcai lakó, aki szerint a kutyások többsége összeszedi kedvence után az ürüléket, legalábbis a homokozóban ők még nem találtak. A mellette lévő „focipályán" viszont már akad kutyagumi.– Kicsi ez a terület, szerintem nem jó ötlet, hogy idetelepítették a kutyafuttatót – mondta az aprócska ölebét sétáltató Garainé Csanádi Mária , aki szintén a Gáz utcában lakik. Mint fogalmazott, a kutya nem arra megy, amerre ki van írva, hogy szabad neki. Főleg, ha póráz nélkül szaladgálhat, amire egy kutyafuttatóban lehetősége van, mert ott a gazdája büntetlenül elengedheti.– Szabályos megoldás, hogy nem kerítenek be egy kijelölt kutyafuttatót. A hullámtériek sincsenek például bekerítve – mondta el kérdésünkre Kósa János , a városüzemeltetési iroda osztályvezetője. Szegeden a 18 kijelölt kutyafuttató közül mindössze 5-öt vesz körül kerítés. A Gáz utcai tömbbelsőn kívül a Lomnici utcában a töltés mellett és a tápéi Búcsú téren is játszótér szomszédságában van kerítés nélküli kutyafuttató.– Ha játszótér mellett bekerítetlen területen működik kutyafuttató, a játszótér felé nem jó ötlet elengedni a kutyát. A gazda felelőssége, hogy vissza tudja-e parancsolni a póráz nélkül a futtatóban elengedett kutyáját, mielőtt átmegy a játszótérre. Ha nem, szabálysértést követ el – tette hozzá az osztályvezető.