A lakberendezés legújabb trendjei az Agórában

Mindenkinek érdemes kilátogatnia a vasárnap is nyitva tartó DALK-ra, aki építkezik vagy lakásfelújítást tervez, hiszen exkluzív berendezési tárgyak, lakástextilek, bútorok és kiegészítők között lehet válogatni – mondta lapunknak Radnóti-Márton Beatrix főszervező. A standoknál a legújabb trendeket ismerhetik meg az érdeklődők, a színek és formák birodalmában pedig szakemberek segítenek eligazodni, például abban, hogy melyik szín mihez illik, vagy éppen abban, hogy milyen hangulatú, mintájú tapétát érdemes választani. Azokra is gondoltak a szervezők, akik a kertjüket szépítenék vagy épp házi kedvencüknek szeretnének kényelmes fekhelyet. Külön művészsarkot is létrehoztak, ahol tervezők és festők alkotásai várják a vendégeket, továbbá ékszerkészítők műveit is meg lehet csodálni, illetve vásárolni.– A szépség az alkotásban van, ezáltal fejezem ki magam, hiszen a jó munkában benne van a mester lelkének egy darabja is – mondta el a rendezvény vendége, az ország legismertebb kárpitosa, Sáska László. Szerinte mindenkinek büszkének kell lennie arra, amit készít, s ő még a legkisebb kárpitosmunkának is úgy áll neki, hogy a végeredményt saját lakásában is szívesen lássa. A hollywoodi és magyar hírességeknek egyaránt dolgozó mester elmesélte, hogy egy hetven év körüli hölgynek köszönheti, hogy egyre több megrendelése lett, egyszer ugyanis Magdi néninek helyrehozott egy imazsámolyt, a negyedórás munkáért nem fogadott el pénzt, ám a hölgy ajánlotta őt, s a mai napig van olyan kuncsaftja, aki rajta keresztül talált rá.„Ne hagyd, hogy valami a süllyesztőbe kerüljön azért mert régi, nekünk mindenre van kreatív ötletünk" – hirdeti a Santa Bros, s Sánta Dávid ezt be is bizonyította a DALK-on. Megmutatta, miként is lehet egy régi széket újjávarázsolni, a mini workshopon hasznos tanácsokkal látta el azokat, akik maguk belevágnának egy-egy régebbi bútordarabjuk újjávarázsolásába.A II. Dél-alföldi Lakberendezési Kiállítás és Szakvásár vasárnap is várja az érdekelődőket a Szent-Györgyi Albert Agórában, a belépés ingyenes.