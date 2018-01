A lakókkal együtt újítja fel az önkormányzat az utakat Bordányban

Speciális konstrukcióban, az 1+1 Közösségi Útépítési Programban aszfaltoztatná le a bordányi önkormányzat a település körülbelül két és fél kilométernyi belterületi földútját, amin még nincs szilárd burkolat – mondta lapunknak szerdán a település alpolgármestere.– A program lényege, hogy az útépítés költségeinek egyik felét az önkormányzat, a másikat pedig az utcában lakók fizetik – tette hozzá Kis-Patik Péter.A munkát az útalapok építésével kezdik majd áprilisban. A képviselő-testület még 2016 őszén kereste meg az érintett utcák lakóit, a tervezést pedig tavaly tavasszal kezdték a szakemberek. Az utolsó paksamétákat éppen ottjártunkkor vitték el az önkormányzattól a kormányhivatalba.

Ha onnan is megkapják az engedélyeket, akkor összesen 14 utcában 118 családnak lesz könnyebb majd a közlekedés. Nekik házanként várhatóan 250 ezer forintot plusz áfát kell kifizetniük.– Közben persze nem feledkezünk meg a külterületen élőkről sem. A jó időnek köszönhetően folyamatosan zajlik a külterületi, tanyai utak karbantartása is, így elkészült a Petőfi utca végétől a szennyvíztisztítóig, a temetőtől kivezető homokút, és már több, a lakók által kért javítással is végeztek a munkások – mondta Kis-Patik Péter.