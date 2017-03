A légy zümmögését is hallani a kisteleki ipari parkban

– Nem nevezném szellemvárosnak – utasította vissza a kisteleki ipari parkról szerzett benyomásainkat Tóth Sándor, a Lochner Kft. ügyvezetője. A cég még 2013-ban pályázott innovatív telephelyfejlesztésre, nyertek is majd 90 millió forintot erre a célra, a pályázatot 2015 végén lezártá , ez olvasható a helyszínen kihelyezett táblán.Az ipari parkban, ahol tucatnyi hasonló újonnan épült csarnok sorakozik, szinte semmi mozgás nincs. A övesúttal és özvilágítással is ellátott parkban csak néhány vállalkozás aktív szemmel láthatóan is. Rögtön az elején a kisváros ismert iparosa, Bartucz Tibor cégének irodaháza áll. A helyiek szerint a Probart Kft. legalább munkát ad több száz helyinek. Az ipari parkban állomásozó vállalkozásokról édeskeveset tudnak a kistelekiek.