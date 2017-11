A legyengült immunrendszerű madarakat tizedelik a betegségek - hullanak a belvárosi galambok

Évek óta késő ősszel van egy 2-3 hetes időszak, amikor tömegesen fordul elő ez a pusztulás. Se előtte, se utána nem jellemző. Ez egy visszatérő jelenség, nem mérgezés okozza – magyarázta az ebrendészeti telep vezetője, aki hozzátette, ilyenkor előfordul, hogy heti két-három alkalommal is kiszállnak a Belvárosi híd alá, hogy összegyűjtsék a tetemeket, bár általában kisebb mennyiségben.

– Ezek a szárnyasok semmilyen megelőző kezelést sem kapnak, és miután a mezőgazdasági területeken már nem találnak maguknak élelmet, visszatérnek a városba, ahol jellemzően a háztartási hulladékon élnek. Mivel így az immunrendszerük legyengül, sokan közülük nem élik túl az egyébként is bennük lévő paraziták okozta betegségeket.

A napokban kapott bejelentést a Dél-alföldi Állatvédelmi Őrszolgálat arról, hogy tömegesen pusztulnak a galambok Szegeden, a Belvárosi híd lábánál, ahol sok tetem is hever. A történtekről videót is feltöltöttek a Facebook-oldalukra, amelyen egy földön vergődő galambot láthatunk, a háttérben pedig madártetemek hevernek. A videó láttán a hozzászólók egy része azt írja, hogy valamilyen mérgezésről van szó.Mások fertőzésre gyanakodnak, és hozzáfűzik, hogy a város más részein is látni elhullott galambokat – igaz, nem ekkora számban.– Miután megkaptuk a bejelentést, kimentünk a helyszínre, ahonnan nagyjából 40 kilónyi galambtetemet szedtünk össze – mondta el kérdésünkre Nyulas János Attila, a szegedi ebrendészeti telep vezetője. (A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapja szerint a városban élő parlagi galambok súlya 230–370 gramm, ezért a 40 kiló legalább száz elpusztult példányt feltételez – a szerk.)A tetemeket az ATEV semmisíti meg. Azért éppen a Belvárosi híd környékén tapasztalható a legnagyobb elhullás, mert a szegedi galambok jelentős része ott fészkel.Megkérdeztünk egy neve elhallgatását kérő szegedi állatorvost is, aki megerősítette, hogy nem mérgezésről vagy fertőzésről van szó.Ez természetes jelenség, nem olyan fertőzés, ami más madarakra vagy egyéb élőlényekre veszélyt jelentene – magyarázta.Hozzátette, ha megnéznénk egyes belvárosi házak háborítatlan padlástereit, ott is hasonló helyzetet tapasztalnánk, a Belvárosi híd lába viszont frekventált terület – ezért döbbentek meg annyira az ott látott tömeges elhulláson az emberek.