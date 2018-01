A lehetőségek éve volt 2017 Mórahalmon - évet értékel a polgármester

– A lehetőségek évét zártuk tavaly Mórahalmon, hiszen több olyan fejlesztésre is esélyt kapott a város, amellyel a település hosszú távú funkcionalitását és az emberek életminőségét pozitív irányba tudjuk befolyásolni. Egyrészt a gazdasági életünk fejlődött: az ipari parkunk utolsó ütemű bővítése zajlik.



Ezzel együtt a mezőgazdaságunk is fejlődik: ebben az évben megkezdjük egy zöldségszárító és -feldolgozó megépítését – kezdte évértékelőjét Nógrádi Zoltán, a homokháti város polgármestere. Mórahalom turizmusa is előrelépett. Nógrádi a Szent Erzsébet gyógyfürdő fejlesztéséről elmondta, megújult fürdővel várják idén a nekik bizalmat szavazó vendégeket.



– További fejlesztéseink között kiemelném a turisztikai fejlesztések sorozatát, amelyet a város benyújtott javaslatként a kormány számára, ezek elbírálása folyamatban van – magyarázta.



– Az elmúlt évben tovább bővültek az intézményeink is. Megnyílt és önálló intézményi státuszt kapott második általános iskolánk a Szeged–Csanádi Egyházmegye fenntartásában. Az állami és az egyházi iskolák a következő években komoly fejlesztéseken mennek keresztül, az erre vonatkozó döntések megszülettek.



Letettük tavaly egy munkásszálló alapkövét, elkészült az új szakképzési rendszerünk gyakorlóközpontja, és letettük a szakgimnázium alapkövét is, tehát az oktatási rendszerünkben is komoly előrelépés alapjait teremtettük meg 2017-ben, ami a jövőben reményeink szerint át fogja alakítani a város arculatát – sorolta Nógrádi.



Az idei tervekkel kapcsolatban a polgármester elmondta, 2018-ban megépül az a szerb–magyar kulturális központ, amely Mórahalom számára turisztikai, gasztronómiai és kulturális szempontból olyan lehetőséget biztosít, amivel Nógrádi szerint feliratkozhatnak az európai kulturális nóvumok és innovációk térképére.