A lényeg, hogy ne a kutyák egyék el a rókák elől a veszettség elleni csalétket - Még két hétig tart az ebzárlat

Tudta?

Magyarországon Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megyében 2013-ban 24, 2014-ben 23 esetben állapított meg veszettséget a Nébih Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatósága. 2015- ben klasszikus veszettség nem volt Magyarországon. 2016 februárjában a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szerencsen találtak egy rókát, mely kutyákkal verekedett össze, és a veszettségi vizsgálata pozitív volt. Idén március 3-án pedig egy ugyanarról a környékről, Bekecsről származó rókamintában, majd egy közeli tanyán két kecskében mutatta ki a veszettség vírusát a Nébih. Csongrád megyében 2010- ben mutatták ki utoljára a veszettség vírusát egy rókában.

– Egy időben preparált csirkefejeket szórtak ki, úgy immunizálták veszettség ellen a rókákat és az aranysakálokat – mondta Fackelmann István. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Erdő- és Vadgazdálkodási Osztályának megyei vezetője hozzátette, ma már repülőről szórják a csalétket, ami kerek, barna színű, az ember számára kellemetlen szagú, és a belsejében alumíniumbliszterben található a vakcina.A rókák vakcinázását évente két alkalommal szervezi meg az állategészségügyi hatóság. Az őszi a kampány első napja hivatalosan szeptember 30., befejezése október 14. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a vakcinázott területeken piros színű plakátokkal hívja fel a lakosság figyelmét az immunizációs kampányra. A csalétekszórás a lakott területeket és a belterületeket nem érinti. Csongrád megyében 60 településen helyeztek ki vakcinát.Kucsera László, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állatgyógyászati Termékek Igazgatóságának inspektora elmondta, megyénkben három nap alatt, szombattól hétfőig elvégezték a munkát. A Kecskeméthez közeli matkópusztai repülőtérről és a békéscsabairól szállt fel az a repülőgép, amelyik a levegőből szórta Csongrád megyében is a rókáknak szánt szert.Mivel a Mol-ipartelep felett repülési tilalom van érvényben 100-150 méteres magasságban, ezért Algyőn kézzel szórták szét a csalétket képzett vadbiológusok, akik GPS-szel, előreprogramozott térképpel haladnak, és 50 méterenként helyeznek el egy-egy vakcinát.Az október 20-áig tartó ebzárlatra és a legeltetési tilalomra azért van szükség, hogy ne a kutyák vagy a jószágok egyék meg a szert. – Nem lesz semmi baja, ha megeszi, de kár a gyógyszert erre pazarolni, mert a kutyákat amúgy is kötelező veszettség ellen beoltatni – tette hozzá Fackelmann István.A vakcinázás hatékonyságának ellenőrzésére felmérő vizsgálatot végeznek egy hónappal a kampányt követően. Mint Fackelmann elmondta, vadászok lövik ki az állatot, majd küldik el a vizsgálatra. 100 négyzetkilométerenként négy felnőtt rókát vagy aranysakált kell a jogosultaknak eljuttatniuk az állategészségügyi szolgálatnak.A domaszéki Mini-Agro Gazdaboltot őrző két palotapincsi, Szofi és Lili, valamint a fekete puli, Bogi a mostani szabályoknak megfelelően a kerítés mögött élik mindennapjaikat, ilyenkor még véletlenül sem engedik ki őket gazdáik a porta mögötti földekre. A gazdabolt tulajdonosa, a település egyik önkormányzati képviselője, Németh Antal azt mondta, náluk a kutya és a macska családtag, odafigyelnek rájuk. – Előfordul a környéken róka, van is az önkormányzatnak rókacsapdája. Ha kell, a kóbor kutyákat is azzal fogjuk be – tette hozzá.