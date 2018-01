A liget felújítása miatt új helyszínen ünneplik a munkát idén Szegeden

Hozzátette, több variációban is gondolkodtak, ám például a repülőtér vagy a tápai Búcsú tér egyaránt a város szélén található, és nehezen közelíthető meg, míg a rakpart nem elég nagy, így döntöttek végül a Partfürdő mellett.

A megközelítőleg egymilliárdos ligetprojekt közbeszerzése lezárult, az önkormányzat ki is választott egy ajánlattevőt – tájékoztatott Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester.

A munka ünnepét új helyszínen ünnepelhetik a szegediek, a Partfürdőre költözik idén az össznépi dínomdánom, amely egyébként ötnapos lesz. Németh István, a rendezvényt szervező Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezetője arról tájékoztatta lapunkat, hogy természetesen lesz vurstli, koncertek minden korosztály számára, és több tucat kiállítót is várnak.Az évtizedek óta az újszegedi Erzsébet ligethez köthető majális kényszerűségből vált helyszínt, elkezdődik ugyanis a Zöld Város Program keretében a liget megújítása.– Speciális feltételeknek kell a városi majális helyszínének megfelelnie, egyrészt viszonylag nagy területre van szükségünk ahhoz, hogy elférjen a vidámpark, az árusok és maguk a vendégek is, másrészt az is fontos, hogy könnyen megközelíthető legyen – magyarázta Németh.A napokban tartanak helyszíni bejárást, akkor dől el, hogy pontosan hova kerül a dodzsem, a ringlispíl és az árusok, de a nagyszínpad helye adja magát, ott állítják fel, ahol a Szegedi Ifjúsági Napok (SZIN) idején is lenni szokott.– Tizenhat hektáros a Partfürdő, be tudjuk fogadni a városi majálist, hiszen a SZIN alkalmával is rengeteg ember fordul meg nálunk – fogalmazott Jávorszky Iván, a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nkft. ügyvezetője. Kérdésünkre elmondta, eleve május elseje a szezonkezdet a Partfürdőn, és már most is készülnek erre, megkezdték a takarítást, tavasszal pedig felújítások lesznek.Mivel 300 millió forintot meghaladó értékű beruházásról van szó, úgynevezett folyamatba épített ellenőrzésen kell átesnie a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megvalósuló fejlesztésnek. Decemberben már megküldte a város a dokumentációt a szaktárcának, ahol várhatóan 2-3 hónap alatt döntést hoznak, az után indulhat a tényleges kivitelezés. Ez azt jelenti, hogy májusra várhatóan már munkaterület lesz a liget nagy része.