A liget helyett a Partfürdőn rendezik idén a gyermeknapi pikniket

A liget felújítása miatt ebben az évben az újszegedi Partfürdőn rendezik meg a gyermeknapi pikniket. Május utolsó hétvégéjén számos programmal várják a gyermekeket.



– A borfesztivál utolsó két napján a gyermekeknek is kedveskedünk – mondta a Fergeteges Szegedi Gyermeknapi Piknik sajtótájékoztatóján Németh István, a Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezetője. Szerinte remekül kiegészíti majd a gyermeknapi programsorozat a borfesztivált, hiszen a hídi vásárt végignézve a hídról kényelmesen le lehet sétálni a Partfürdőre a gyermekek nagy örömére.



Itt, ahogy megszokhatták már a szegediek, bemutatkoznak sport- és kulturális egyesületek, és lesz minden, ami látványos és szórakoztatja őket. Így például megnézhetik a Grimm-Busz Színház előadását, fellép a Csiga Duó, élő dínóshow-n is részt vehetnek, valamint terápiás kutyákkal és lovakkal is ismerkedhetnek a gyermekek. Ezek mellett a tavalyi évhez hasonlóan idén is fél áron vehetik igénybe a vidámparki játékokat.



– A város támogatásával két nap alatt 50 százalékos kedvezménnyel forgózhatnak, dodzsemezhetnek majd a gyerekek – tudtuk meg Joób Márton önkormányzati képviselőtől. Május elsején például 1000 forint volt egy kör dodzsemezés, most 500 lesz. Kiírva már a kedvezményes ár lesz, mindenkinek a feltüntetett árat kell fizetnie a pénztáraknál.



A két nap alatt a tervek szerint sok ezren kilátogatnak majd a Partfürdőre, hiszen szombaton ott rendezik meg a Szeged-napi sárkányhajó-viadalt is.



(leadképünk a tavalyi rendezvényen készült, fotó: Frank Yvette)