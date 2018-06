A likőr is spárgából volt Öttömösön - galéria

Bár a spárga a hirtelen jött melegben már leért, az öttömösiek megmentettek belőle több mint 5 mázsát, hiszen nem múlhat el év spárgafesztivál nélkül, ahol ebből készül minden étel. Idén harminc önkéntes sürgött-forgott szombaton hajnal óta a konyhákban, hogy elkészítsék a menüsort, melyben közel 30 fajta étel szerepelt.– Sós ételnek talán jobban fel lehet használni a spárgát, mint édesnek, de gyakorlatilag ami jó répával vagy karfiollal, az jó spárgával is – fogalmazta meg Öttömös első számú zöldségének konyhai mottóját Vargáné Dobó Jolán főszervező. Hogy fantáziából nincs hiány, az gyorsan kiderült: az asztalokon leves, ragu, rakott, töltött és rántott formában is szerepelt a spárga, de készült belőle pizza, puffancs, torta, piskótatekercs, üdítő és likőr is.– Már túl vagyunk tízfajta bográcsos kóstolásán, azt fojtjuk le ezzel a pár spárgás étellel – mutatott végig a hosszú asztalon Balogh István Ferenc, aki a zsűri egyik tagjaként értékelte az ételeket. – Az állag, szín és összhatás legalább olyan fontos, mint hogy az ételben mennyire dominál a spárga – árulta el az értékelési szempontokat. Arra a kérdésre, van-e kedvence a mezőnyben azt válaszolta: van, de az pont egy versenyen kívüli sörkorcsolya.Az önkéntesek munkája természetesen nem elsősorban a zsűriért volt: aki jegyet váltott, végigkóstolhatta a teljes kínálatot. – Kifejezetten ízlik – mondta Nagygyörgy Károly , aki Hódmezővásárhelyről érkezett a fesztiválra. – Otthon is megenném, de a feleségem nem csinál ilyet. Egyrészt mert nálunk nem divat ez a zöldség, másrészt mert ő inkább húsokat készít.Jóízűen falatozott a 7 éves Balogh Máté is. – Nem tudom, mi az a spárga, de finom – foglalta össze tapasztalatait. Nagymamája, Szász-Tóth Zsuzsánna elárulta, minden évben eljönnek Szegedről, az unokát azonban idén hozták el először. – Szeretjük a zöldségeket és ilyen jellegű fesztivál Szegeden nincs – magyarázta.A jóllakott vendégek délután kulturális bemutatókat nézhettek, este pedig házibuli hangulatban mulathatnak.