A lobbi már elindult, de a települések még nem tudják, ki viszi el a szemetüket

– Egyelőre nem köteleztük el magunkat – közölte lapunkkal Máté Gábor, Pusztaszer polgármestere. – A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.-vel kénytelenek voltunk szerződést bontani, mivel nem kapta meg a megfelelőségi tanúsítványt, de még nem tudjuk, hogy a hathavi átmeneti időszak után kivel fogunk szerződést kötni – tette hozzá a polgármester.



Az utóbbi hetekben több Csongrád megyei település képviselő-testülete döntött nemcsak a szerződések felbontásáról, de arról is, hogy százezer forint értékben üzletrészt vásárolnak a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-ben. Pusztaszer és Sándorfalva egyelőre elvi nyilatkozatot szavazott meg a tulajdonrész vásárlásáról, Balástya még csupán a szerződésbontásról döntött, a tulajdonrész vásárlásáról még nem. A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. egyelőre kilenc település vételi szándékáról szerzett tudomást, június végéig dől el, hogy mennyien vásárolják be magukat a cégbe. A nonprofit kft. igazgatója, Koltainé Farkas Gabriella úgy tájékoztatta lapunkat, hogy az üzletrészt vásárló településekkel hosszú távú szerződéseket szeretnének kötni.



A polgármesterek egy része viszont úgy nyilatkozott, hogy egyelőre nem dőlt el, hogy ki lesz a szolgáltató hosszú távon. – A Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. is szóba jöhet, de lehet, hogy a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. lesz a befutó, vagy akár egy harmadik cég – Máté Gábor pusztaszeri polgármester szerint a lényeg az, hogy korrekt ajánlatot adjon valamelyik vállalkozás.