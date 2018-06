A ˝lopásgátló˝ törölköző semmit sem ér - így vigyázzon értékeire nyaraláskor - játsszon a CSMRFK nyereményeiért!

Fontos kiemelni, hogy amikor elutazunk, és üresen marad az ingatlan, mindig kérjünk meg egy családtagot, barátot, megbízható szomszédot, aki figyel a riasztóra, kiviszi a kukát, kiüríti a postaládát, változtatja a sötétítő függöny, redőny helyzetét. Ellenkező esetben könnyen szemet szúrhat valakinek, hogy nincs mozgás a lakásban, az ingatlan körül, és esetleg kedve támad elvinni ezt-azt az otthonunkból. A biztonság fokozása érdekében felügyelet esetén is csak akkor rakjunk fel fotókat, úti beszámolókat a közösségi oldalakra, ha már hazaérkeztünk.



Strandoláskor csak annyit értéket vigyünk magunkkal, amennyi feltétlenül szükséges, és ezeket is tartsuk a fürdő által üzemeltetett értékmegőrzőben, semmit ne hagyjunk őrizetlenül, még akkor sem, ha előzőleg letakartuk a holminkat egy pléddel vagy törölközővel, mert az ilyen „lelkiismereti széf" nem sokat ér. Ha nincs zárható kabin vagy értékmegőrző, mindig legyen valaki, aki például fürdőzéskor, vásárláskor a helyszínen marad, és vigyáz az értékekre.



Ahogy ingatlanunkat, értéktárgyainkat, pénzünket, úgy közlekedési eszközeinket is védeni kell. A jó idő miatt sokszor maradnak letekerve az autó szélvédői, így viszont a tolvajoknak nem jelent nagy fáradságot a járműben hagyott értékek – vagy akár az egész autó - eltulajdonítása. Ha épp csak egy percre ugrunk be valahova, vagy kicsit is eltávolodunk járművünktől, akkor is zárjuk be azt. Ugyanez vonatkozik a kerékpárra, motorkerékpárra is – ezek esetében akkor járunk el megfelelően, ha a vázat és a hátsó kereket együtt lakatoljuk oda valamilyen rögzített tárgyhoz (például stabil kerékpártárolóhoz), vagy egy fához. Sodrony helyett lehetőség szerint használjunk jó minőségű U-lakatot, mert ennek magasabb a biztonsági besorolása.​



Baleset- és bűnmegelőzési nyereményjáték