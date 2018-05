A Lugas utcai padok is karfát kapnak, miután odaköltöztek a hajléktalanok

A hajléktalanok reggel a Lugas utcai játszótérnél ébredeznek, mosakodnak. Fotó: Kuklis István

Tavaly ősszel szereltek fel karfákat Szegeden a Csillag téri padokra, elsősorban azért, hogy a hajléktalanok ne tudjanak ott lefeküdni, és az ott élők is tudják használni a teret. A napjaikat és éjszakáikat ott töltő utcalakók így arrébb költöztek, éjjel és délelőtt a Lugas utcai játszótérnél tanyáznak.Egyik hétköznap reggel nyolckor már kannás bort ittak, és be-beszólogattak az arra futó nőknek. A hat-hét főből álló társaság már régóta része a tarjáni városrésznek. Az ott lakók tudják, általános társadalmi probléma ez, de magatartásukat nehéz tolerálni. Szabóné Szivos Ildikó a Sás utcában lakik, reggel és este jár erre. – A kispiac környékén általában négy férfi és egy nő rendszeresen kéreget is. Ha nem kapnak semmit, kifejezik elégedetlenségüket. Aki előttük halad el, fütyülnek, cuppognak utána. Én jól kezelem ezt, de kamasz lányaim vannak, akik nem mernek erre jönni – mesélte Ildikó. Kothencz János , a városrész önkormányzati képviselője elmondta, a hajléktalanság Tarjánban jóval összetettebb probléma, mintsem hogy bárki azt gondolja, elegendő, ha kihívják a rendőrt. Bár arra is szükség lehet. – Ezek az emberek olyan, önálló életvitelre képtelen, súlyos pszichoszociális problémákkal küzdő tagjai a társadalomnak, akiknek a hétköznapjait olyan fokú életfeladottság jellemzi, ami miatt tapasztaljuk ennek az életháttérnek a tüneteit.A képviselő megérti, hogy van egy olyan szint, ahol már nehéz tolerálni és elfogadni ezt, hiszen az itt élőknek is joguk van leülni a köztéri padokra. A játszótér mellett pedig ez már napi szintű probléma, hiszen a családok nem merik idehozni gyermeküket. Anita a Szilléri soron lakik, régen sokat járt erre a játszótérre két gyermekével, ma már nem. Négyéves kisfia a Sás utcai óvodába jár, korábban annak kerítésénél végezték dolgukat a hajléktalanok. Itt a rendőrség hathatós munkájának köszönhetően sikerült kezelni a helyzetet. – Baj akkor van, amikor a hajléktalansággal járó magatartás átlépi az itt élők ingerküszöbét, ezt nem lehet nem kezelni – mondta Kothencz János, akihez a napokban is érkezett panasz: egy lakost a Piroska téren inzultáltak kutyasétáltatás közben.Erre a képviselő szerint megoldást kellene találni. – Az egyik ilyen az utcai szociális munkások számának megemelése, erre a város költségvetéséből kellene áldozni. Emellett szükséges egy olyan szociális ellátórendszer kiépítése, amely nem csak a fedélnélküliségre ad választ. A klasszikus hajléktalanellátást egy olyan rehabilitációsprogram-struktúrával lehetne kiegészíteni, ami segíti a társadalomba való visszailleszkedésüket. A közterület-felügyelet létszámát is meg kell emelni, most azt az ígéretet kaptuk az önkormányzattól, ez hamarosan megtörténik – magyarázta a képviselő.Vannak azonban pozitív példák is. A SPAR melletti kispiacnál találkoztunk Nagy Jánosné Ilonával, aki 11 hétig élt hajlék nélkül, ma már albérletben lakik, és a piacon vállal munkát. Ilona elmesélte, ő maga a Kothencz Jánostól kapott segítséggel kapaszkodott ki ebből, ezért igen kritikus sorstársaival szemben, elmondja a véleményét nekik, ha oda nem illő magatartással szembesül.Lakossági kérésre a Lugas utcai padokra hamarosan hasonló pántok kerülnek, mint a Csillag tériekre, amelyet képviselői alapjából fedez a képviselő.Fotó: Kuklis IstvánA hajléktalanok reggel a Lugas utcai játszótérnél ébredeznek, mosakodnak. Hamarosan itt sem tudnak már a padokon elfeküdni, hiszen lakossági kérésre pántokat szerelnek fel. Fotó: Kuklis István