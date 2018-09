A macska is harap ebben a szegedi udvarban

Elrettentő táblát talált fotós kollégánk egy szegedi kertben. FOTÓ: Frank Yvette

Szokatlan ez a párosítás: értjük, hogy mindenki harap, de valljuk be, mindenki másért. A képen barna figurával jelölt macskák látszólag kedvtelésből, úri hóbortból kapnak oda, jellemzően még gazdájuknak is. Ebből kiindulva talán nevelési céllal került a táblán a házőrző oldalára. Utóbbi szakirodalma már bővebb, megbecsülésre és tiszteletadásra biztatnak e sorok.A jó házőrző a Kutyafajta Kalauz szerint „az időjárással és betegségekkel szemben ellenálló, emellett tud és akar önállóan döntéseket hozni, adott esetben a gazda támogató jelenléte nélkül intézkedni". Aki nem olyan szerencsés, hogy egy ilyen tudatos lény legyen segítségére, ma már mobiljával is megóvhatja otthonát. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács például Házőrző nevű applikációval és ainternetes oldalon olvasható tanácsokkal óvja biztonságunkat. Jó, ha meg tud védeni bennünket néhány praktika, de egy önállóan döntő négylábú önállóan adja a szeretetét is.