A magyar egészségügy hatékonyságát növeli a Tigra Kft. és az egyetem együttműködése - Egyedülálló fejlesztés indul Szeg

A projektről szólva az innovációs igazgató elmondta, a cél egy informatikai keretrendszer kidolgozása, ami a magyar egészségügy hatékonyságát növeli. – Ennek lényege, hogy az adat utazzon ne a beteg. A fő cél, hogy Telemedicina Módszertani Központ szakértői által kidolgozandó technológiai megoldások, finanszírozási módok, jogszabályi változtatások eredményeképpen Magyarországon az egészségügyi ellátás folyamatába illeszkedjen a telemedicina mint ellátási forma, amely lehetővé teszi a felesleges orvos-beteg találkozások elkerülését, a páciens utazását – magyarázta Hoffmann Zoltán. A szakember hozzátette, szeretnék erősíteni a Tigra Kft. szegedi telephelyét is, ami a jövőben így az eddigi 10-12 fő helyett 60-80 munkatársat foglalkoztatna.



– Megtiszteltetés és öröm, hogy itt lehetünk a projekt fontos mérföldkövénél. Az ilyen együttműködések az egyetem szempontjából is fontosak. A kutatásban, fejlesztésben, innovációban való részvétel össztársadalmi szinten is hasznot hoz – fogalmazott Fendler Judit, az SZTE kancellárja, aki szerint az egészségügyben tapasztalható munkaerőhiányra is egyfajta választ ad a telemedicina projekt.