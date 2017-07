A Magyar Kultúra Lovagjává ütötték Szöllősy Józsefet

– Amikor próbajátékra jöttem a szegedi szimfonikusokhoz 1971-ben, az akkori igazgató, Vaszy Viktor kísért zongorán – idézi fel a hegedűművész. – Végül kezet fogott velem, közölte, hogy felvettek, és azt, hogy „csak arra kérjük, hogy ne hagyjon bennünket cserben"! Nem tettem, negyven évig zenéltem velük.



A szentesi születésű művész kilenc évig a csongrádi zeneiskolában tanított, de már akkor is a kamaramuzsika és a zenekari játék állt az első helyen nála. Többek között ezért is alapította meg 1971-ben a Szöllősy Vonósnégyest.



– Koncertmesterként a dómban előadott Verdi Requiemmel debütáltam 1978-ban, Kobayashi Ken-Ichiro dirigált – emlékszik vissza a több évtizedes pályájára. – Mindenféle műfajt szerettem, a szabadtérin operát, operettet, daljátékot játszottunk. Gobbi Hildával, Bessenyei Ferenccel próbálni azt jelentette, hogy időnként nem tudtuk rendesen húzni a vonót a nevetéstől.



Zenélni és az élményeit mesélni töretlenül van kedve, de az előadásokra már ritkán jár: „Ez olyan, mint mikor a nagybeteg is azt szeretné, hogy minél szebb kép maradjon róla – én sem akarom elhomályosítani az emlékeimet."