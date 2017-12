A magyar masszőr megőrizte a koreai diktátor titkát: Bod Péterék átírják a világtörténelmet

Kim Ir Szen „elvtárs"



Kim Ir Szen eredetileg Kim Szongdzsu néven született Koreában, protestáns keresztény környezetben, 1912-ben. Fiatalon harcolt a japán megszállás ellen. A többi kommunista vezetőhöz hasonlóan úgy jutott hatalomra, hogy az ötvenes években leszámolt ellenfeleivel. Észak-

Korea alapítója és elnöke volt 1948. szeptember 9-étől élete végéig. Országa idővel elszige-

telődött a szövetségeseitől is, miután saját ideológián alapuló rendszert vezetett be. Uralmát a szocialista blokkon belül is példátlan személyi kultusz jellemezte. 1994. július 8-án

halt meg szívrohamban. Bebalzsamozott testét üvegkoporsóban helyezték el. Utódja fia, Kim Dzsongil lett, most pedig unokája, Kim Dzsong Un az állam vezetője.



Az iskolában nagyrészt a háborúk kirobbantóiról tanítanak. Péter olyan emberről írt, aki gyógyítva hatott a világtörténelemre. Fotó: Bakos András

Bod Pétert elbocsátották tanári állásából. Az esetet megírta az újságban. Egy ügyvéd elolvasta, és felajánlotta: ingyen képviseli, ha pert indít. Ez az ügyvéd beszélt neki először a svájci– magyar kettős állampolgár Szilágyi-Herman Erzsébetről mint igazán érdekes emberről. Péter írt is az asszonyról egy újságban, de rögtön érezte, ez a történet többet ér.– Kapcsolatban maradtunk. Ha itthon járt, beszéltünk, megismerte a családomat. A közöttünk kialakult szimpátiát jelzi, hogy amikor 2014 szilveszterén ismét találkoztunk, ő megelőzött: közölte, ahhoz nincs kedve, amire ismerősei noszogatják, hogy írja meg az élettörténetét. Viszont szívesen elmondaná, hogy én megírjam – avat be a Barátom, Kim Ir Szen című kötet születésének körülményeibe Péter. A címlapon mindkettejük neve szerepel.Riport és regény sajátos keveréke a közel 300 oldalas könyv, amelynek háromnegyede szól a koreai időszakról. – Az emberek nem a semmiből jönnek: fontosnak tartottam bemutatni, hogyan lett a Budapestre egy bőrönddel megérkező parasztlányból ápoló; hogyan sikerült kijutnia az országból, megismerkedni későbbi férjével; hogyan kereste meg egy diplomata azzal, tanítson be egy lányt az általa gyakorolt nyirokmasszázsra – mondja Péter. Amikor úgy alakult, hogy Erzsébet ezért Észak-Koreába utazik, a legtöbb ismerőse lebeszélte erről, kivéve Gosztonyi Péter történészt. Ő azt mondta, menjen nyugodtan, aranykalitkában fognak rá vigyázni. Kim Ir Szen súlyos mozgásszervi baja miatt – a konkrét betegséget orvosi titokként nem árulta el az asszony – már tárgyalni, utazni sem tudott.

Erzsébet naponta másfél órát masszírozta Kim Ir Szent, tisztában volt lelki, fizikai állapotával. Ezt az időt utóbb már végigbeszélték, mert az öregúr látványos gyógyulása nyomán hálás, őszinte volt. Beszámolt arról is, hogy fiával, Kim Dzsongillal milyen vitái vannak. A későbbi utód egyszer kerek perec kijelentette: apjának már nyugdíjba kellene mennie, pihenjen, ott van neki a svájci masszőrje... Apuka azonban vezetni akart, és akaratát keresztül is vitte.

– A történészek világszerte megegyeznek abban, hogy azokban az években az idős Kim már félreállított ember volt. Erzsébet szavaiból ennek az ellenkezője derül ki – mondja Péter. Az Észak-Koreával kapcsolatos történészi ismeretek töredékesek. A hibahatárra, amivel dolgoznak, jellemző, hogy a Kim Ir Szen halála utáni éhínség áldozatainak számát 60 ezer és 2 millió közé teszik. Az országról szóló szak- és szépirodalom egy ponton túl önmagát ismétli: az információk nagy része onnan elmenekült emberektől származik, akik a saját kultúrájukból vett fogalmi készlettel számolnak be tapasztalataikról. Erzsébet viszont európai emberként mesél arról, hogyan nézett ki belülről az a rendszer. Ezért különleges forrás.Amíg Péter a könyvön dolgozott, újságot írt, lapunk Békés megyei kiadásának is munkatársa volt. Most ismét középiskolai tanár – és tanul. A Szegedi Tudományegyetem Magyar Irodalmi Tanszékének doktoranduszhallgatója Márai Sándor-kutatóként. Egy regényes élet után egy regényíró élete jön.