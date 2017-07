A Makó környékieknek kedvez a megye új neve

Két százalékban olasz



A delmagyar.hu-n feltett kérdésre az első fél órában ötvenen írták le véleményüket. „Egészségügyi ellátás, munkahelyteremtés, lakhatási problémák, szerintem ezekkel kellett volna, kellene foglalkozniuk!" – írta Kozári Istvánné. „Nagyon jó döntés!" – értékelt Hetényi Sándor. „2%-ban olasz vagyok, akkor az én identitásomat is fejezzék már ki a megye nevében! Esetleg lehetne Csongrád-El Italiana vagy valami ilyesmi" – viccelt Tapodi Fanni Katalin.

Londonban, hej…!



„Üdv mindenkinek!" – A londoni metróban újabban így köszönti a hangosbeszélő az utasokat. A korábbi hölgyeim és uraim megszólítás lecserélését egy jogvédő csoport kérte, annak érdekében, hogy nemi identitástól függetlenül mindenki a magáénak érezhesse a megszólítást. Ez pedig azért lett fontos, mert nemrég egy transznemű nő fizetni akart a jegyért, az ügyintéző pedig megjegyezte, nem túl nőies a hangja. Az utas panaszt tett a polgármesternél, aki elnézést kért, és kivizsgálta az ügyet. Ez lett az eredménye. A jogvédők örültek, az utasok véleménye megoszlott: sokan ragaszkodtak volna a hölgyeim-uraim megszólításhoz, és volt olyan vélemény is, miszerint „van ennél komolyabb feladat is, amit meg kellene oldani Londonban".



Ön megváltoztatná a megye nevét?



9% Igen

91 % nem

– Én kezdeményeztem a rendszerváltáskor, állítsák helyre Csanád megyét – halljuk a makói Tóth Ferenc történésztől. – Az akkori makói polgármesterrel, Sánta Sándorral és Gilicze János önkormányzati képviselővel közösen tárgyalni is mentünk a szomszéd megyébe. A mezőhegyesi polgármester támogatta a javaslatot, de ez kevés volt.Csanád megyét a Rákosi-rendszer 1950-ben szüntette meg. Egy része Csongrádhoz, másik darabja Békéshez került. A hagyomány elsősorban Csanádalberti, Csanádpalota, Magyarcsanád nevében őrződött meg. Azért Makón az is közismert, hogy a város korábban megyeszékhely, a mai városháza régen megyeháza volt. A kétezres évek közepén, az egyik választási kampány idején Csanádi Ifjak Titkos Társasága nevű szervezet is készített röplapokat. Bár lehet, az elnevezést a jól hangzó rövidítés – CSITT – miatt választották.Hagyománytiszteletről van szó, amely azoknak, akik kisebbségben érzik magukat, mindig sokkal fontosabb, mint a többségnek. Amikor a Csongrád Megyei Önkormányzat megalkotta címerét, az egyfajtakárpótlás miatt lett ilyen mozgalmas: Csanád mellett Torontál egykori címerét is beleszerkesztették.A Csongrád megye és Pest megye elnevezés megváltoztatásának ötletét most a Miniszterelnökség vetette fel. Erről az Országgyűlés hivatott dönteni, a megyei közgyűlés véleménye alapján. Pest megye közgyűlése elsősorban azért nem akart változást, mert a Miniszterelnökség nem készítette el a kért tanulmányt arról, mennyibe kerülne a változás. A Csongrád megyei közgyűlésben is téma volt a költség június 30-án, deKakas Béla elnök azt mondta, egy utca átnevezése többe kerül, mint ez. Végül a Csongrád-Csanád elnevezés mellett döntöttek (2017. július 1.: Csongrád-Csanád megye zöld utat kapott).A vitában majdnem az összes képviselő véleményt nyilvánított, mert – mint többen is hangsúlyozták – ez érzelmi kérdés. – Olyannyira az, hogy a Csongrád Megyei Honismereti Egyesület, amelynek az elnöke vagyok, erősen megosztott volt ebben az ügyben – mondta kérdésünkre Blazovich László szegedi történész. Ezt a szervezetet is megkérdezte a megyei önkormányzat, mielőtt határozott.A döntésről Kakas Béla tájékoztatta a Miniszterelnökséget. Arról egyelőre nincs információ, mikor határoz az Országgyűlés. Az elnök tudomása szerint az, hogy a Pest megyeiek nem akartak változást, nem befolyásolja a parlamenti döntést Csongrád-Csanád ügyében.