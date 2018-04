A mamát a mentők, a nőt a rendőrök vitték el bilincsben - Megverte édesanyját a balástyai asszony

Rendszeresen a Búfelejtő sörözőben vásárolt bort az a balástyai asszony, aki szombaton megütötte idős édesanyját. Fotó: Török János

A helybeliek szerint évek óta rendszeresek voltak a veszekedések a balástyai Bem utcában élő asszony és édesanyja között. Több alkalommal a rendőrséget is kihívták. Így történt szombaton is, amikor tettlegességig fajult a vita.– Én még ilyet nem láttam – mondta szűkszavúan az egyik szomszéd, aki azt mesélte, szombat délután előbb a járőrök, majd a körzeti megbízott, végül a mentők érkeztek ki a helyszínre. Az asszonyt, aki megverte az édesanyját, bilincsben vitték el a rendőrök, az idős asszonyt pedig a mentőszolgálat munkatársai szállították el.Hétfőn a helyszínen az asszony férjével sikerült röviden beszélnünk, de mivel a verekedés idején nem volt otthon, nem tudott mit mondani, és nem is akart nyilatkozni.A közeli Búfelejtő sörözőben viszont jól ismerték az asszonyt, Icát, és el is meséltek a családról mindent, amit csak tudtak. A kocsmabeliek szerint a családi vitához az asszony túlzott alkoholfogyasztása vezethetett. A bort rendszeresen a Búfelejtőben vásárolta. Szombaton is az édesanyjától kért pénzt italra, ő viszont nem adott neki. Ez ez vzetett a tettlegességhez.A Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság sajtóreferensétől megtudtuk, a Kisteleki Rendőrkapitányságon könnyű testi sértés gyanúja miatt indult eljárás az 56 éves nővel szemben.A nőt nem vették őrizetbe, és az előzetes letartóztatását sem kezdeményezték, hanem a Kisteleki Rendőrkapitányság ideiglenes megelőző távoltartást rendelt el vele szemben. Ezt az intézkedést a rendőrség a helyszínen hozza meg az erőszak észlelése esetén hivatalból vagy a bántalmazott és hozzátartozói, illetve az egészségügyi rendszer bejelentése alapján. A bántalmazottnak nem kell kérnie a kiérkező rendőrtől a távoltartást. Ezt a rendőrség 72 órára rendeli el, az ideje alatt a bántalmazónak el kell hagynia a közös ingatlant, és nem tarthatja a kapcsolatot a bántalmazottal.