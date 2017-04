A Mars téren kertészkedtek a kétfarkú kutya-hívek

árnap a szegedi Mars tér sarkán a Magyar Kétfarkú Kutya Párt aktivistái szedegették a szemetet, a csikkeket is, virágot ültettek, és táblákat tűztek ki a virágágyásba, hogy az arra járók is tudják, hogy melyik milyen virág, a fagyifát biztosan kevesen ismerik fel elsőre. Azt is kitábláztá , hogy fűre lépni tilos - ezt nem lesz nehéz betartani, mert fű az éppen nem nőtt a kitáblázott helyen.