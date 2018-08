A Mátyás-templomban léptek fel a kisteleki hittanosok

A színdarab Szent István király és Szent Gellért püspök életét mutatta be.

Nagyboldogasszony ünnepén, augusztus 15-én indult útnak 200 zarándokkal a Kisteleki Szent István Király Római Katolikus Plébánia, hogy elvigye a Mátyás-templomba a Szent István király koronázása című liturgikus történelmi színdarabot. Az előadásban 60 kisteleki hittanos gyerek, a Kisteleki Glória Gyerekkórus és a Harmónia Egyesület működött közre, a darabban az egyes jelenetek között ugyanis több száz éves gregorián dallamok és erdélyi népénekek csendültek fel. A Szent István király és Szent Gellért püspök életéről szóló színdarab művészeti vezetője Harmat József karnagy-kántor, míg a korhű ruhák Bolford Mihályné Zsuzsanna munkáját dicsérik.– A Mátyás-templomban Antal Imre plébános köszöntötte a világ különböző tájairól, így Japánból, Kínából és Amerikából érkező zarándokokat, akik a zsúfolásig megtelt templomban várták a hittanos gyerekek előadását. Ezt követően ismertettem a templom történetét a zarándokokkal, majd közös imádság után következett a gyerekek előadása – tájékoztatta lapunkat Harmat József. A kisteleki hittanosok is kaptak ajándékot szereplésükért, a gyerekek megtekinthették a Szent Korona másolatát.A színjátszó kör a budapesti előadás után a kisteleki templomban is nagy sikert aratott, vasárnap ott mutatták be a liturgikus színdarabot.