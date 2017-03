A Medve nem játék - vagy mégis?

Na, hány négyzetméter a tábla?



És a végén álljon itt egy feladat, amit az ötödikeseknek kellett megoldaniuk az egyik állomáson. Egy téglalap alakú tábla hosszabbik oldala háromszor olyan hosszú, mint a rövidebbik. Ha a hosszabbik oldalát 3 méterrel csökkentenénk, a rövidebbeket pedig 5 méterrel növelnénk, akkor a tábla négyzet alakú lenne. Hány négyzetméter a tábla területe?

Mufasa maga elé hívatja a tíz legjobb vadászhölgyét, hogy elküldje őket zsákmányért. Öt párt szeretne alkotni belőlük, mert úgy a leghatékonyabb a zsákmányszerzés. Hányféleképpen alakíthatja ki az öt párt a tíz oroszlánból? Ilyen és ehhez hasonló feladatokat kellett megoldaniuk szombaton a Medve szabadtéri matekverseny résztvevőinek az újszegedi ligetben. A Medve olyan szabadtéri rendezvény a verseny kitalálói szerint, amely közösségi élménnyé varázsolja a matematika és logika világát. 1999-ben Debrecenben szervezték meg az első Medve szabadtéri matekversenyt. Azóta már öt helyszínen – Szegeden 2013 óta – rendeznek ilyen, a világon is egyedülálló tanulmányi versenyt Magyarországon.Szegeden közel 1200-an voltak az alsó osztályosoktól a felnőttekig! Igen, felnőttek is nevezhetnek a Medvére, de természetesen túlnyomó többségében a gyerekek foglalták el szombaton a ligetet, és a háromfős csapatok tizennégy állomás között vándoroltak. Minden állomáson kaptak egy feladatot, amit helyben kellett megoldaniuk.A Liszt Ferencről elnevezett fősétányon egymás érték a gyerekek, voltak, akik szaladtak az állomások között, mások ráérősen baktattak. Jöttek Bajáról, Kecskemétről, Orosházáról, sőt még Nyíregyházáról és Dunaújvárosból is. A gyerekek elmondták, sokkal jobb a szabadban sétálgatva, a barátokkal beszélgetve, a fákon és padokon üldögélve vagy a fűben heverészve matekfeladatokat megoldani, mint egy teremben. Hadfi János szegedi szervező elmondta, a Medve lényege, hogy a kockult matematikusokat kivigyék a szabadba. Persze, készültek vészforgatókönyvvel, és rossz idő esetén zárt helyen tartották volna a Medvét, de – gyorsan lekopogta Hadfi – eddig mindig jó volt az idő a szabadtéri matekversenyeken.A gyerekek nem csak szellemileg fáradtak el a négy és fél órás verseny alatt, hanem fizikailag is, hiszen az állomások között több kilométert gyalogoltak.