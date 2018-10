A MEFESZ szegedi alapítóira emlékeztek - galéria

Az eseményen Varga Levente, a BTK Hallgatói Önkormányzatának elnöke kiemelte, a két szegedi joghallgató 62 évvel ezelőtt lobbantotta fel a szikrát, majd alapította meg a szövetséget, akkoriban még nem is sejtve, hogy milyen események láncolatához vezet majd tettük. Hozzátette, 62 év távlatából már látható, mennyit jelentett az, hogy az egyetemi ifjúság kiállt az igazáért, a mostani fiatalok pedig elképzelni sem tudják, milyen nehéz volt az akkori rendszerben megfogalmazni és véghez vinni a 12 és 16 pontban leírt követeléseiket.Az egyetemista arra kérte társait, hogy egy évben ne csak egyszer emlékezzenek erre, hanem amíg van bátorságuk, álljanak ki véleményükért, hiszen ennyi idősen is lehet tenni a változásért, erre jó példaként állnak előttük az alapítók. A koszorúzást követően a bölcsészkar Auditórium Maximum előadótermében ünnepi állománygyűlést tartottak, ahol felszólalt többek közt Kiss Tamás, a MEFESZ alapító tagja és Zakar Péter, az SZTE nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettese is.