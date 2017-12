A megfoghatatlant öntötte bronzba Farkas Krisztina - fotók

Harmadik alkotóként mutatkozik be a HÁM Művészeti Egyesület által működtetett Károlyi műterem-galériában Farkas Krisztina bronzplasztikáival. Témája a lélek, emberi mivoltunk láthatatlan dimenzióit tárja elénk munkáival, az ebben való elmélyülésben nyújtott segítséget a megnyitón szanszkrit mantrákkal a Shambhala Band.– A lélek, a spiritualitás, a szeretet útjának megfoghatatlan, misztikus fogalmainak a témájában végzett tanulmányait sikeresen öntötte szilárd anyagba Farkas Krisztina. Kézzelfoghatóvá tette számunkra a láthatatlant – fogalmazott a megnyitón Tézsla Csaba. Megjegyezte, mindannyian foglalkozunk a lélekkel, feszegetjük a kérdést, hogy miért is vagyunk a világon, hiszen sokkal többnek érezzük magunkat leélt évtizedeinknél. Szerinte a Krisztina által megvalósított spirituális bölcseleti művészetnek a szórakoztatás és elbűvölés mellett az a feladata, hogy megállítson minket a hétköznapi rohanásban, elgondolkodtasson, s emlékeztessen: mi is a lélek.A Károlyi műterem-galériában most ezt a láthatatlan világot tárja elénk a LÉLEKjelenLÉT című tárlat. A kiállítás december 22-éig tekinthető meg hétfőtől szerdáig 17 és 20 óra között, míg csütörtöktől vasárnapig 14-től 18 óráig.