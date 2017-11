A migránskérdésről gyűjt aláírásokat a Fidesz és a KDNP, a lakásokba is becsöngetnek

Akarja-e ön, hogy Botka László segítségével közvetlen környezetébe migránsokat telepítsenek? – ezt kérdezi a szegediektől a helyi Fidesz és KDNP. Az aláírásgyűjtés szombaton indul – jelentette be csütörtöki közös sajtótájékoztatóján a városháza előtt Nógrádi Tibor, a Fidesz városi elnöke és Haág Zalán, a KDNP elnök-frakcióvezetője. A Fidesz-irodában, utcai standokon is várják a véleményeket, de a lakásokba is becsöngetnek, hogy minden szegedihez eljussanak. Az aláírásgyűjtés első üteme december 17-éig tart majd, utána januárban folytatódik, addig, amíg minden szegedihez eljutnak – mondta Nógrádi Tibor.



A KDNP szegedi elnök-frakcióvezetője emlékeztetett, hogy 2015-ben, amikor illegális migránsok ezrei vonultak keresztül Szegeden, Botka László azt mondta, hogy a helyieket ez nem zavarja. Haág Zalán azt is elmondta, nem véletlen, hogy Martin Schulz, az Európai Parlament korábbi elnöke Botka Lászlóval való találkozása után azt mondta, hogy Szeged egy elkötelezetten baloldali város, oda bármelyik menekültet el lehet küldeni. Korábban pedig a szocialista polgármester arról is beszélt, hogy lebontatná a kerítést a határon – tette hozzá a politikus.



A kormánypártok sajtótájékoztatójára közleményben reagált a Jobbik. Tóth Péter, az ellenzéki párt országgyűlési képviselő-jelöltje szerint „ostobaságokat beszélnek a tisztújítás előtt álló fideszesek", ugyanis semmilyen alapja nincs annak, hogy a szegedi városvezetés migránsokat költöztetne az üresen álló önkormányzati lakásokba.

Ezt egyébként Nógrádi Tibor és Haág Zalán sem állította.