A mínusz 15 fokot az autók is megérzik - tippek, ha nem indulna a járgány reggel!

Veszélyes a vastag ruha



Kemény mínuszoknál a sofőr is jobban felöltözik. Ha azonban túl vastag a ruházat, lazább lesz a biztonsági öv tartása. Ez azt is jelenti, hogy az öv nem illeszkedik elég szorosan a testhez, így balesetnél nem biztos, hogy elegendő tartást ad. A vezető akár ki is csúszhat az öv alól. Fontos, az is, hogy a sok ruha korlátozza a mozgást, továbbá, ha kimelegszünk, és menet közben kezdünk neki vetkőzni, az életveszélyes.

Gyakori hiba, hogy sokan lemosatják az autót, majd annak nincs ideje megszáradni, így az ajtó hozzáfagy a tömítéshez. Ha ilyenkor valahogy feltépik, akkor a gumi is kiszakad. Éppen ezért a tömítést érdemes bekenni speciális anyaggal, amely megakadályozza a fagyást.Elképzelhető, hogy egy régebbi akkumulátorral futó autó ilyen időben be sem indul, hiszen már az olaj is besűrűsödik, amitől a motor nehezebben forog.Indítása előtt nem szabad más fogyasztókat bekapcsolni, hogy azok ne csökkentsék az amúgy is hervadt akkumulátor teljesítményét. Van gyorssegély is: helyezzünk egy forró vizes palackot az aksira, várjunk tíz percet, amíg a megfelelő hőmérsékletre melegíti. Így az akkumulátor jóval több energiával rendelkezik az indításhoz.– A modern és temérdek elektronikát tartalmazó autókat is be lehet bikázni – tudjuk meg Tubak Nándortól, a BMW-ket is forgalmazó C-Mobil munkatársától. Hozzáteszi, nem úgy, mint régen, az akkumulátor saruinál, hanem külön bikázási pontokat alakított ki a gyártó a motortérben.Abban még a szakemberek sem egyeznek meg, hogy a hidegindítást követően a motort álló helyzetben kicsit melegíteni kell, vagy egyből elindulni, és kis terheléssel gurulni. Persze ilyenkor is óvatosan érdemes nyomni a gázt. Az álló helyzetben járatás mellett az szólhat, hogy a dermedtebb motor- és váltóolajnak van ideje kicsit megmelegedni – közben az ülés, ablak- és tükörfűtés is működhet, és talán az utastér is elkezd barátságosabb lenni.A dízelmotor köztudottan érzékenyebb a hidegre. Itt beindítás után körülbelül egy percig ne adjunk gázt, ne csináljunk semmit, hagyjuk ketyegni, majd azután induljunk el. Persze az sem árt, ha alapjáraton néhány percet forgatjuk, így a hideg hengerfej kicsit be tud melegedni.Kárt okozunk, ha beindítjuk az autót, és azelőtt állítjuk le, hogy felmelegedett volna üzemi hőfokra. Például megyünk vele egy kilométert. Ilyenkor a kipufogógázok utókezelése nem ér el egy minimális szintet sem, így nem csak a motornak, a katalizátornak ártunk, hanem a környezetnek is.Ha a motor öt másodperc alatt nem indul el, fokozódik az igénybevétel, ezért ne erőltessük ennél hosszabb ideig. Minden indítás után legalább 30 másodpercet várjunk a következőig. Amellett, hogy az önindító erős igénybevételnek van kitéve, el nem égetett üzemanyag kerülhet a katalizátorba, ami károsíthatja a kipufogórendszert.Ha szabadban áll az autó, akkor érdemes az ablaktörlőlapátokat felhajtani, hogy ne fagyjon oda az üveghez. Hordja a zsebében – és ne az autóban tartsa – a jégoldót, ha befagyna a zár! Legyen a kocsijában seprű, jégkaparó, takaró, a takarításhoz pedig kesztyű és kabát!