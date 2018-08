A mocsári teknősök egy része menekült meg Tápén

"Mivel a víz nagy részét leengedték a főcsatornából, a teknősök egy része valószínűleg új élőhelyet keresett magának."

Molnár Nóra adjunktus

– Mi lesz a mocsári teknősök sorsa? Nincs előírva az állomány megmentése? – vetette fel egy környékbeli, amikor megkezdődtek a tápéi főcsatorna befedésének munkálatai.A férfi lapunknak elmondta, több példányt is látott napozni az árok partján, mielőtt megjelentek volna a területen a markológépek, s aggodalmának adott hangot, hogy olyan mentőakció nem volt Tápén, mint Gyálaréten. Onnan ugyanis a holtágszakasz rehabilitációja előtt ideiglenesen a Szegedi Vadasparkba szállítják az összeszedett teknősöket.A Holt-Tiszánál a teknősmentést a Szegedi Tudományegyetem TTIK Ökológiai Tanszékének tanárai és hallgatói végzik. Molnár Nóra adjunktus kérdésünkre azt mondta, április közepe óta 26 csapdával dolgoznak, s kétnaponta ellenőrzik, van-e bennük teknős. Eddig nagyjából 600 állatot mentettek ki az 1000–1500 egyedre becsült állományból, amit jó aránynak tart a szakember.– Tudni kell, hogy nem bevett szokás a teknősmentés. Az sem mindegy, hogy mikor szűnik meg az élőhelyük, hiszen tavasztól kezdve csapdákkal be lehet fogni az állatokat, vagy éppen hálókkal, ha leeresztik a vizet, s természetesen maguktól is odébbáll egy részük.A gyálai szakaszon időben kezdtük a munkát, s várhatóan szeptember végéig dolgozunk. Tápén is tavasztól lett volna érdemes csapdákat kitenni, akkortól aktívak a mocsári teknősök – magyarázta Molnár Nóra.Tápén becslései szerint 100 teknős élhetett, mielőtt megbolygatták a területet. Mivel a víz nagy részét leengedték a főcsatornából, a teknősök egy része valószínűleg új élőhelyet keresett magának. Pozitívnak nevezte, hogy a kivitelező a nádkaszálás után megtalált egyedeket begyűjtötte, és biztonságos helyre vitték az állatokat.Egy tápéi férfi is ezt erősítette meg lapunknak: mint mondta, látta, amint gereblyékkel fogdosták össze a teknősöket, ami bár valószínűleg nem a legmegfelelőbb célszerszám, de így legalább megmenekülhettek egyes példányok.Ahogy megírtuk, a szegedi önkormányzat és a víziközmű-társulat finanszírozza a tápéi főcsatorna befedésének munkálatait: összesen 300 millió forintot költenek rá. Novák Gyula, a Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója megkeresésünkre arról tájékoztatott, hogy a kivitelezés megkezdése előtt a vízügyi hatóság külön előírást nem közölt velük, és a kormányhivatal által kiadott szakhatósági állásfoglalás szerint nem minősült értékes területnek a főcsatorna környezetvédelmi szempontból.