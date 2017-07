A MOL-Pick kedvence lepte meg a Somogyi olvasótáborát

– Ahogy beléptem, otthon éreztem magam. Nálam mindig van könyv – lepte meg a Somogyi-könyvtár olvasótáborosait tegnap Balogh Zsolt. A MOL-Pick Szeged 28 éves orosházi jobbátlövőjével láthatóan nem lőttek mellé az északvárosi fiókintézmény munkatársai.A húsz alsós diákot egy olvasásnépszerűsítő versenyen választották ki az egyhetes aktív pihenésre. Arról is megkérdezte a vendéget a három fiú és tizenhét lány, mivel tölti a nyári szünetet. A kézilabdás elárulta, hogy ez a pár hét valóban edzésmentesen telik, és mire egy hét múlva újra labdát vesz a kezébe, megéhezik a játékra. Orosházára megy a családjához, és sokat olvas. Az az álma, hogy megőrzi azokat a könyveket és filmeket, amiket elolvas, illetve megnéz, és ha lesz majd egyszer saját háza, külön szobában helyezi majd el azokat az érmei és kupái mellett.A 189 centiméter magas magyar válogatott játékos azt is elmesélte a gyerekeknek, hogy sokat olvas. Könyvvel kapcsolódik ki az edzőtáborban, felkészüléskor a napi két edzés között vagy a csapatbuszon. Cserébe a táborozók is elmondták: ők tornáznak, úsznak, ugrálóköteleznek, görkorcsolyáznak, tornáznak – sőt páran szívesen néznek kézilabdát.Balogh Zsolttól a választásáról azt is megtudhatták, hogy a kezdet kezdetén három évig focizott, de amikor tízévesen először elment egy kézilabdaedzésre, örökre elkötelezte magát a sportág iránt.