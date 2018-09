A mórahalmi lett hazánk legjobb fürdője

Negyedik alkalommal hirdette meg idén nyáron a termalfurdo.hu a nagy népszerűségnek örvendő Az Év Fürdője közönségszavazást három – Az Év Fürdője, Az Év Feltörekvő Fürdője és A Helyiek Kedvenc Fürdője – kategóriában. Június 1. és augusztus 31. között csaknem kétszáz fürdő versenyzett. Rekordszámú, mintegy 170 ezer szavazó voksolt, a vetélkedőben összesen 176 ezer szavazat érkezett. Szeptember 5-én kihirdették az eredményt, Az Év Fürdőjének idén a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőt választotta a nagyérdemű. A megyei fürdő két évvel ezelőtt már győzedelmeskedett, akkor Az Év Feltörekvő Fürdője kategóriában húzta be az első helyet.



A fürdő népszerűségét leginkább családbarát jellegének, valamint a folyamatos, környezettudatos és vendégbarát fejlesztéseinek köszönheti. Tavaly év végére a fürdő új épületszárnnyal gazdagodott. A mórahalmi fürdőben négyféle gyógyvíz, nyáron 21, télen 16 medence, szaunaparkjában 14 kabin várja a vendégeket. Nyáron 15 ezer négyzetméteres parkosított zöld felületén igazi mediterrán hangulat uralkodik. A fürdő része egy sajátosan gyermekek számára tervezett, több mint 3000 négyzetméteres fedett élményfürdő is, míg a gyógyfürdőben számos gyógyászati szolgáltatás érhető el.



Ahogyan arról korábban már többször írtunk lapunkban, idén tíz Csongrád megyei fürdő mérkőzött meg a versenyben. A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő bravúrja mellett további két fürdő is a legjobb tízben végzett. A makói Hagymatikum hatodik lett Az Év Feltörekvő Fürdője kategóriában, míg az algyői Borbála Fürdő A Helyiek Kedvenc Fürdője csoportban a hetedik helyen végzett.