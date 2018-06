A Műpában tart bemutatót a Szegedi Kortárs Balett - Enrico Morelli készíti a koreográfiát

– Sérülésekkel teli évad áll mögöttünk, hiszen akadtak térdműtétek és bokaproblémák is, ennek ellenére tudtunk haladni a munkával

Enrico Morelli Orfeusz és Euridiké tragikus szerelmi történetéből készített koreográfiáját próbálja a Szegedi Kortárs Balett. Fotók: Tarnavölgyi Zoltán

Juronics Tamás művészeti vezető és Pataki András igazgató beszélt a csütörtöki évadzárón a Szegedi Kortárs Balett 30. évéről és új darabjukról. A művészeti vezető elmondása szerint sok hasznos munkával telt az évaduk, minden a tervek szerint alakult.– mondta Juronics Tamás.Az elmúlt évben számos sikere volt a társulatnak, például rövidfilm is készült róluk, és a Móra Ferenc Múzeumban kiállításuk is látható az elmúlt 30 év képeiből.Új előadásukban, az Orfeusz és Euridikében a főhőst Czár Gergely alakítja, párja Takács Zsófia lesz, a darabot az olasz Enrico Morelli koreografálta. – Nem a narratív darabok rendezése áll közel hozzám, inkább az érzelmi viszonyokról beszélnek a koreográfiáim – hangzott el az új darabról, amelynek bemutatóját Budapesten, a Műpában tartják június 27-én.Enrico Morelli másodszor rendez teljes estés darabot a társulatnak, de Szegeden most dolgozik harmadszor. Inkább Orfeusz utazására fókuszál. Az első felvonás a Földön játszódik, barokkos hangzásvilágot alkalmaz. Az Alvilágban játszódó második részt inkább hideg, elektronikus dallamok fogják átszőni. Értelemszerűen két zeneszerző dolgozott a darabon, hogy kialakuljon ez a fajta kontraszt.