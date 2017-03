A Nagy Szegedi Megálló Teszt: hol a legjobb állni, várni?

Tudta?



A citylab.com számolt be arról a közelmúltban, hogy Szingapúrban egy építőiroda és a kormányzat együtt-

működésével megépítették a világ legjobb buszmegállóját. A tetején kert van, a LED- falakon folyamatosan híreket sugároznak. Az energiaellátást napelempanelek biztosítják. A hírfalak és az ülőalkalmatosságok mellett egy kis könyvtár is került a megállókba.



A tömegközlekedés története Szegeden az omnibusszal kezdődött. A Tisza-parti város ma Budapest után a második legkiterjedtebb kötöttpályás tömegközlekedési hálózattal rendelkezik. Az 1-es villamos volt Szeged első városi vasútja. A mai járattal közel azonos útvonalon 1884. július 1-jén nyílt meg a lóvasút, amely 27 éven át működött. A város két legjelentősebb vasútállomása között közlekedő járat kezdettől fogva a város tömegközlekedésének gerincét jelentette.Az azóta eltelt 133 évben sok minden változott, ami objektív módon mérhető és leírható. Mi most olvasóink véleményére voltunk kíváncsiak a Szegeden lévő, összesen több száz villamos-, troli- és buszmegállóval kapcsolatban. Ezek közül kerestük a legeket: legszebb, legkényelmesebb, legjobb csatlakozású, leglerobbantabb, a legveszélyesebb és a legkoszosabb. Kérdőívünkre több mint kétszáz válasz érkezett. Kétes dicsőség: a Mars téri megállók két kategóriában is – a legkoszosabb és a leglerobbantabb – győztek.Egyik olvasónk véleménye szerint a szegedi tömegközlekedési megállók 80 százaléka lerobbant. A lepukkantak és a mocskosak között szerepelt a 4-es villamos kecskési végállomása, a Csillag tér és a 76-os busz Pick szalámigyárnál lévő megállója.A veszélyesek között szintén szerepel a 76-os a Picknél, ahol a Szabadkai úton közlekedő autósok nehezítik az átjutást a túloldalra. A Dugonics téri megállókat is a veszélyesek közé sorolta az egyik válaszadó, aki itt a körforgalommal, buszokkal, villamossal és autósokkal nehezített gyalogosközlekedésre gondolhatott.A legszebbnek járó díjat is a Dugonics téri megállók érdemelték ki, itt bizonyára az épített környezet látványát díjazták olvasóink. Az egyik szavazó azt írta, nincs legszebb megálló a városban, mert mind átlagos.

Olvasói vélemények



Trollszövetség: – Ha a járatok időben érkeznének, nem lenne szükség komolyabb megállókra.

Pataki Amy Amarilla: – Jó témákat feszeget a DM! Erről is van mit beszélni, mert a városban ugye szép, rendezett megállók vannak, de a külvárosban van pár helyrepofozásra váró. Újszegeden a Bertalan híd lábához állítottak egy fedett, üléses várót, de olyan rossz helyre, hogy útban van a gyalogosnak és a biciklisnek is.

Nagy Izabella: – Egyik randább és használhatatlanabb, mint a másik. Se az esőtől, se a széltől nem védenek. Van min javítani!

A legkényelmesebbek a Széchenyi tér Kárász utca felől lévő megállói, amelyek közvetlen közelében bankok, pékség és egy kisbolt segíti az ügyintézést, vásárlást. A csatlakozások szempontjából toronymagasan végzett az Anna-kút, mögötte kicsit lemaradva a Centrum és a Széchenyi tér, ahol trolik, villamos és buszok adnak randevút egymásnak.