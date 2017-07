A nagybani piacok őstermelőit ellenőrizték

A 135 vizsgálatból az esetek 9 százalékában tapasztaltak kisebb-nagyobb szabálytalanságot. Egyebek között 27 mázsa szamócát, 300 kiló paradicsomot, 380 kiló káposztafélét és 7 láda palántát vontak ki a forgalomból, összesen 3777 kiló zöldség és gyümölcs értékesítését tiltották meg az ellenőrök.



Helyszíni intézkedésre 12 alkalommal volt szükség, ez jellemzően a forgalmazás azonnali beszüntetését, illetve az őstermelői igazolvány visszatartását jelentette – az utóbbira csak egyszer volt szükség. Néhány kirívóan súlyos esetben az értékesített őstermelőként, akinek nem volt igazolványa. Így a termények bizonytalan eredete mellett a vásárlók megtévesztésének gyanúja is felmerült, ezért a NÉBIH eljárást kezdeményezett a rendőrségnél.



Szintén gyakori az őstermelői igazolványon nem szereplő termékek értékesítése, de akadt példa okirattal visszaélésre is, amikor átruházták az őstermelői igazolványt. Szinte valamennyi piacon tipikus hiányosság volt, hogy az árusok elmulasztották az őstermelői igazolványszámuk feltüntetését.



Németh Zoltán János, a dorozsmai nagybani ügyvezető igazgatója emlékszik az ellenőrzésre, de náluk nem volt retorzió. – Előzetesen felkészítettük az őstermelőket a jogszabályváltozásról, így szerencsére nem volt probléma – mondja, hozzátéve, a NÉBIH azóta is folyamatosan ellenőriz, mert a nyomon követhetőség nagyon fontos.



