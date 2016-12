A nagykövetség ösztöndíjával utazhatott Madridba

Fotó: Török János

A spanyol nagykövetség pályázatot hirdetett középiskolások számára, melyre 11. és 12. évfolyamosok pályázhattak. Elsősorban a tanulmányi eredményeket, illetve a spanyolversenyeken elért eredményeket vették figyelembe, amikor kiválasztották a tíz nyertest, akik könyvvásárlási utalványt és egy spanyol étterembe szóló, 10 ezer forintos meghívást kaptak. Az ország egész területéről érkező pályázatok között azonban volt kettő, melyet kiemelten díjaztak, és a kiválasztottak egyhetes spanyolországi utat nyertek egy általuk megnevezett iskolába, teljes ellátással és útiköltség-térítéssel. Az egyik fődíjas egy szegedi diáklány lett.– Nagyon örültem ennek a lehetőségnek – mondta el lapunknak Erdős Sára, a Tömörkény István gimnázium spanyol két tannyelvű szakjának negyedéves diákja. Fordítóversenyeken, meseíró versenyen is sikerrel szerepelt már, két éve írt egy spanyol nyelvű cikket, és tavaly egy színdarabbal csoportjával országos harmadik helyezést értek el – ezeket mind felsorolta pályázatában amellett, hogy a gimnáziumi évek alatt végig kitűnő tanuló volt. Nemrégiben tért haza nyereményútjáról Madridból, így már élményeiről is be tudott számolni.

– Nagy önbizalmat adott nekem ez az egy hét, amit egy nyelviskolában töltöttem. Furcsa volt, hogy ott a tanárok mindenért megdicsértek. Itthon ahhoz vagyunk szokva, hogy ha valamit jól csinálunk, az természetes – mesélte. – Pont jókor jött nekem ez a lehetőség, mert éppen kezdtem azt érezni, hogy már nem visz semmi előre. Kicsit el is bizonytalanodtam a jövőmmel kapcsolatosan, ugyanis azt terveztem, hogy egy madridi egyetemen tanulok tovább turizmus szakon, de éppen az út előtt megijedtem, hogy vajon akarok-e ekkora változást az életemben. Most viszont, hogy ott voltam, már biztos vagyok benne, hogy jó ez az út – magyarázta.A szegedi diáklány ráadásul most egy újabb lehetőséget kapott. – Miután hazatértem, írtam az iskolának egy köszönőlevelet. A válaszukban azt írták, mivel látják a lelkesedésemet, felajánlják, hogy tavasszal 3 hónapra visszamehessek. A kurzus árát fizetik, cserébe adminisztratív munkákba besegítek nekik. Ilyen ajánlatot egyetemistáknak szoktak adni – mesélte Sára, aki természetesen él majd a lehetőséggel. Ez egyébként egyetemi felvételijénél is pluszpontnak számít majd, nem utolsósorban pedig kiváló lehetőség lesz, hogy felkészüljön nemzetközileg elismert felsőfokú nyelvvizsgájára, melyet még érettségi előtt szeretne letenni.