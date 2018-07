A nándorfehérvári csatára emlékeznek

Minden évben a csatához legközelebbi hétvégén tartják az eseményt a Mátyás téren tudományos előadással, gyermekprogramokkal, korabeli tánccal, zenével, hadijátékkal. Idén most hétvégére esik az évforduló.



A XIII. Nándorfehérvári Emléknapok nyitórendezvénye július 20-án, pénteken 14 órakor kezdődik a Földmíves utcai Emlékkertben, ahol vándorkiállítás nyílik a Hunyadiakról. – Pénteken egy előadást is meghallgathatnak az érdeklődők a nándorfehérvári ütközetről, Cseh Valentin történész-szakértő, a zalaegerszegi múzeum munkatársa beszél a ferences kolostorban – tájékoztatta lapunkat Kohári Nándor főszervező.



Szombaton a szokásoknak megfelelően valamennyi résztvevő, köztük a lovas solymászok, zászlóforgatók, hagyományőrzők korhű öltözetben vonulnak fel a Klauzál tértől a Mátyás térig. Az egyik legérdekesebb bemutató a lovas solymászoké lesz, akik egész nap ott lesznek a rendezvényen. A gyerekek nagy kedvence lehet az igen látványos tűzfegyver- bemutató, ahol a katonai tábori életet is megidézik. Emellett apródiskolával, kézműves-foglalkozásokkal is várják a történelmi múlt iránt érdeklődő családokat a hétvégén.