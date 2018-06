A NAV minden nagyobb számláról tud júliustól - Már regisztrálhatnak a vállalkozások az adóhatóság online rendszerében

Határidők



A számlázóprogram használatánál az adatokat interneten keresztül emberi beavatkozás nélkül a számla elkészülése után azonnal továbbítani kell a NAV-hoz. Aki a hagyományos tömböt használja, annak a kiállított papíralapú számla adatait webes felületen kell rögzítenie. Ha a kézi számlában szereplő áfa összege legalább félmillió forint, akkor legkésőbb a kiállítás utáni napon, ha ennél kisebb az áfa, akkor öt napon belül.

Kis Zoltán: Várjuk az első akkora számlát, amit már be kell küldeni. Fotó: Karnok Csaba

Nagy Péter: Az adóhatóság célja kezdetben nem a büntetés, hanem

a tanítás. Fotó: Karnok Csaba

Telt ház volt a NAV fórumán. Jövő héten csütörtökön a kormányhivatalba várják az érdeklődőket. Fotó: Karnok Csaba

Július elsejétől kötelezően regisztrálnia kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) mindenkinek, aki belföldi vevőknek, megrendelőknek 100 ezer forintnál magasabb áfatartalmú számlát állít ki – akár számítógépes programmal, akár papíron teszi ezt.A NAV online számla felületén a tesztüzem után hétfőtől élesben is elvégezhető a regisztráció, amelyhez ügyfélkapus hozzáférés szükséges.– Tudok róla. Éppen most regisztráltunk a könyvelőmmel, és minden rendben ment – mondta kedden kora délután Kis Zoltán, a szegedi Kiss Autószerviz Kft. ügyvezetője arra a kérdésünkre, ismeri-e kötelezettségét az online regisztrációval kapcsolatban. A kilenc embernek munkát adó vállalkozás első embere időben lépett, és büszkén jegyezte meg, a minap dicsérő levelet is kaptak az adóhivataltól. Mindent időben leadtak, fizettek, jelentettek, bevallottak – a regisztrációval sem illett késlekedniük.– 100 ezer forint áfatartalmú munkánk, vagyis félmillió forintnál magasabb bruttó összegű számlánk egyben azért nem olyan sok van, de ha egy céges ügyfél motorcserét rendel, az mindjárt a határ fölé ugrik. Azt majd be kell jelenteni a NAV-nak – mondta a szakember.Az adóhivatal honlapjának (nav.gov.hu) tetején ott van az ablak, amin keresztül el lehet jutni a kívánt felületre. A regisztrációt annak kell elvégeznie, aki az adott vállalkozás nevében a NAV előtt képviselőként vagy meghatalmazottként eljár. Az online számla aloldalról két kattintással az ügyfélkapus bejelentkezési felületre érkezik az adóalany, aki a sikeres azonosítás után megkezdheti a regisztrációt. Ő lesz az elsődleges felhasználó, aki saját ügyeiben az interneten teljeskörűen intézkedhet.A nagyobb forgalmú cégeknél a számlázóprogrammal történő adatküldéshez az úgynevezett technikai felhasználót is létre kell hozni. Ez biztosítja azt, hogy a program a számlák adatait automatikusan továbbítsa a NAV-hoz.Fontos, hogy nem lehet nagyon elkésni: azaz regisztrálni július elseje után is lehet. Ám ezt legkésőbb az első adatszolgáltatással érintett számla kiállításáig meg kell tenni. A korábbi, tesztrendszeri regisztráció nem elegendő – ezt mi is tapasztaltuk –, aki ott sikerrel vette az akadályt, annak is a nulláról kell kezdenie. Kis segítséggel öt percen belül eredményesen regisztrálhatunk.A NAV megyei igazgatósága tegnap tartott adózói fórumot az induló rendszerről Szegeden. A szervezők már napokkal ezelőtt kénytelenek voltak telt házat jelenteni, s ezzel egy időben meghirdették a témában a következő adókeddet is, ami történetesen csütörtökre esik. – Június 28-ára is már több mint 90-en jelentkeztek, így kénytelenek voltunk a helyszínváltoztatás mellett dönteni, és áttenni a rendezvényt a nagyobb befogadóképességű kormányhivatalba – mondta el Némedi-Varga Éva sajtóreferens.A keddi telt házas rendezvény előadója, Nagy Péter, a jogi osztály munkatársa az esemény előtt kérdésünkre válaszolva hangsúlyozta, nem igaz az a rémhír, hogy betiltják a számlatömböt, a hagyományos papíralapú megoldást. Kiemelte azt is, hogy aki időben nem küldi be a NAV-nak a 100 ezer forintnál nagyobb áfatartalmú számlát, mulasztási bírságot kockáztat. Ugyanakkor elmondta, a cél kezdetben nem a büntetés, hanem a tanítás.