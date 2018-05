A négylábúak paradicsoma mellett madároázis is lesz a liget

Az új liget térképe.

Jelképesen a madarak és fák napján tartottak bejárást az újszegedi Erzsébet ligetben, ahol mintegy 1 milliárd forint értékű fejlesztést hajtanak végre európai uniós forrásokból. A Zöld Város Program keretében a kivitelezés februárban indult, és szeptember végére újul meg a város tüdeje, méghozzá úgy, hogy a zöldfelületeket növelik. A csütörtöki bejáráson Csanádi Zoltántól, a Szeged Pólus Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől megtudtuk, a kivitelezők nagyjából 25 százalékos készültségi szintnél tartanak, lassan befejeződnek a bontások, s kezdik az építkezéseket. Kérdésünkre elmondta, csakis beteg fákat és növényeket távolítanak el a ligetből, a meglévő állományt pedig őrzik, a fősétány menti platánsor egyedeit körbe is kerítették, hogy a munkagépek ne okozzanak kárt bennük.Csanádi elmondta, két futópálya készül az újszegedi ligetben, a hosszabb, másfél kilométeres rekortánborítású lesz, míg a rövidebb, aszfaltosat a fősétány mellett alakítják ki. A futóköröket, valamint a sétaútvonalakat egyaránt kivilágítják, illetve biztonsági kamerákat is kihelyeznek, így sötétedés után is biztonságban lehet sétálni a ligetben.A szabadtéri színpadnál jelenleg még a bontási munkák zajlanak, ott új fogadótér lesz, a kiszolgálóhelyiségeket és a büfét felújítják, illetve a nyilvános WC-t is, amely egész évben nyitva lesz. – Értékmegőrzőt is kialakít a kivitelező, így a sportolni vágyók biztonságba helyezhetik értékeiket – tette hozzá. Az elbontott teniszpálya helyén kutyafuttató létesül, továbbá fitnesztér és tanösvények is fogadják majd az embereket. A Játékok Kertjében a ligetben honos, ott felfedezett levéldarázsfajt formázó interaktív játszópark is épül fából a kisebb gyerekeknek, de a sport- és BMX-pályák megmaradnak.Az uniós Zöld Város Programnál előírás a zöldfelületek növelése is: ennek jegyében 4500 négyzetméterrel nő a gyepfelület, 34 fát és 11 ezer 800 cserjét ültetnek, továbbá évelő és egynyári virágokat is telepítenek. – Megújul a liget védett növényzete és a parkszerkezet, a fenntarthatóságot szem előtt tartva pedig öntözőrendszer épül ki – mondta el az ügyvezető. Kiemelt figyelmet fordítanak a madárvilágra, számukra külön etető- és itatóhelyeket alakítanak ki, s az általuk kedvelt porfürdő is lesz a ligetben, így még inkább madároázissá válhat a terület.A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megújuló ligetet ősszel vehetik birtokba a szegediek.