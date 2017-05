A ˝nemszeretem˝ állatok sora skorpióbébikkel bővült

Kéken világít a császárskorpió az UV-fényben. Fotó: Szegedi Vadaspark/Endrédi Lajos

Az egyelőre anyukájuk hátán utazó ízeltlábúak picik, de a legnagyobb termetű skorpiók lesznek, méretük elérheti akár a 20 centimétert is. Ezért és nem túl impozáns külsejük miatt sokan tartanak tőlük, pedig a mérgük– az esetleges allergiás reakcióktól eltekintve – nem veszélyes az emberre, sőt nem is agresszívak, ritkán használják a méregtövisüket.Alacsony népszerűségi indexük miatt kerültek a vadaspark Zoosuli programjába, amelynek résztvevői a „nemszeretem" állatokkal is megismerkedhetnek az intézményben. A Terráriumházban március 15. és október 31. között hétfő kivételével mindennap 13 órától 14 óráig tartják ezeket a foglalkozásokat.

A Szegedi Vadasparktól megtudtuk: az állatoktól való félelem tipikusan gyermekkorban kezdődik, nagyrészt nőket érint. Nemcsak a negatív élmények miatt alakul ki, öröklődhet is. Ha a szülő fél a kutyától, könnyen „átragaszthatja" ezt a gyerekre is.– A terápia lényege a fokozatos hozzászoktatás, amelynek alapvető eleme, hogy a beteget a szorongást kiváltó ingernek teszik ki – olvasható a vadaspark honlapján, és hozzáteszik: A saját vagy gyermeke életét teszi szegényebbé az, aki értelmetlenül, görcsösen ragaszkodik a rettegés jogához.