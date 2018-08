A nemtörődöm lakosok miatt lakatolják a kukákat

Emberi hanyagság miatt lakatolták le a szelektív gyűjtőket. Fotó: Frank Yvette

– Örömmel vettem a normál kuka mellé kitett sárga szelektív gyűjtőket. Rögtön el is kezdtem különválogatni egy szemeteszsákba a papírt és a műanyagot, majd amikor megtelt, jóleső érzéssel dobtam bele. Csakhogy közben gyűjtőt cseréltek, s amikor a második zsákkal mentem, nem nyílt a kuka, s csak egy keskeny nyílás volt rajta – jelezte a Csongrádi sugárúton lakó olvasónk. Török József értetlenül állt a helyzet előtt, szerinte életszerűtlen, hogy egy keskeny nyíláson keresztül tudja csak a szelektíven gyűjtött hulladékot a megfelelő helyre dobni.Felkerestük a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft.-t, melynek igazgatója, Koltainé Farkas Gabriella lapunknak elmondta, valóban lelakatolták a szelektív gyűjtőket, ezt az üzemeltetési tapasztalatok indokolták. – A cél az volt, hogy a szelektív gyűjtőkbe ne háztartási hulladékok, lomok és építési törmeléket tartalmazó zsákok kerüljenek. Rákényszerültünk, hogy az 1100 literes konténereket szűkített bedobónyílással lássuk el, így csak kis adagokban helyezhetik el a lakosok a tárolóban a szelektíven gyűjtött hulladékot – magyarázta az igazgató.A társaság tapasztalatai alapján kedvezően fogadták a lakótelepeken élők a szelektív gyűjtőket, ezt igazolja, hogy jelenleg havonta 41,6 tonna tiszta hulladék jut el a válogatóba a panelházas környékekről. Azt remélik, hogy hamarosan megduplázódik a szelektíven gyűjtött mennyiség.– Sajnos előfordul, hogy a környezettudatos szemlélettel nem rendelkező lakosok a háztartási hulladékukat nem a vegyes gyűjtésre alkalmas edényekben helyezik el. A szelektív edényzetbe kerülő háztartási hulladék rontja a szelektíven gyűjtött hulladék minőségét, és növeli a válogatás költségét, és amennyiben a szennyezés mértéke jelentős, az értékes, szelektív anyag is a depóniára jut – mondta el Koltainé Farkas Gabriella.Szeged belterületén jelenleg 51 telepített és 179 mobil gyűjtőszigetet üzemeltet a társaság, a lakosság ezenfelül a hulladékudvarok szolgáltatásait is igénybe veheti.