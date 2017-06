A Nemzet Szépe ápolja a betegeket a szegedi sebészeti klinikán

Kis Gabriella a vajdasági Felsőhegyesről jött Szegedre dolgozni, és imádja a munkáját. Fotó: Frank Yvette

– Két versenyen voltam már első udvarhölgy, úgyhogy nagyon örültem, hogy ez most összejött, és átérezhettem, milyen, amikor a koronát a fejemre teszik – mesélt arról a pillanatról Kis Gabriella , amikor múlt szombaton őt koronázták meg a Nemzet Szépének. A szegedi ápolónő nem egy szokványos versenyen diadalmaskodott, amire külön büszke.– A legtöbb szépségverseny ma már a szexualitásról szól, a Nemzet Szépén azonban a természetességet és a belsőt helyezték előtérbe. Én is azt vallom, hogy a tiszta lélek nagyon fontos egy ilyen királynő esetében, hiszen ebben nyilvánul meg egy nő szépsége.

A Nemzet Szépe: jövőre világversenyen szerepel. Fotó: Török János

A Zenta melletti Felsőhegyesről származó Gabriella jövő hónapban tölti be a 22. életévét. Azt mondja, már kislány kora óta szeret szép lenni. – Mindig élveztem, ha fotóztak, szeretek vonulni, nővéremmel pedig már egészen korán kisminkeltük magunkat játékból, és a családi szekrényekből öltözködtünk. Ez viszont csak amolyan hobbi, a pályámról már elég korán döntöttem.A fiatal nő úgy fogalmazott, mindig szeretett volna beteg embereken segíteni, és saját tapasztalatból is tudja, milyen jó az, ha elesettként támaszkodhat valakire. A napokban volt öt éve, hogy kigyógyult nyirokdaganatából – a kórházban töltött időszak csak megerősítette abban: egészségügyi dolgozó szeretne lenni.– Az iskola elvégzése után elhatároztam, hogy a saját lábamra állok, így Szegedre jöttem, és beadtam az önéletrajzomat szinte minden klinikára. A sebészeti klinikára vettek fel segédápolónak. Az itt kapottfizetésemből honosítottam a diplomámat, azóta vagyok ápoló. Magyarországon közel háromszorosát keresem annak, amit otthon kapnék, de nem ez motivál. Külföldön ennél is többet kereshetnék, de eszem ágában sincs máshova menni. Imádom Szegedet, a klinikán pedig családias hangulatban, jó légkörben dolgozhatok, amiért nagyon hálás vagyok.

A frissen szépségkirálynővé vált nő ezért nem is gondolkodik azon, hogy feladja a munkáját, inkább igyekszik egyensúlyt találni, hogy a koronával járó kötelezettségeknek is eleget tegyen, és mellette dolgozni is tudjon. – Most kicsit sűrűbbek a napjaim, de igyekszem jól szervezni a dolgokat – mesélte Gabriella, aki pénteken, másfél hét kihagyás után ismét munkába állt a klinikán. Más szépségversenyekben pedig egyelőre nem gondolkodik.– Jövőre lesz a világverseny, amin az első helyem miatt részt veszek, de nem hajt a vágy, hogy többszörös szépségkirálynő legyek. Igazából azt sem tudom még, milyen kötelezettségekkel jár ez a cím, de igyekszem ezt is jóra használni.