A Nemzet Szépe lehet a szegedi egyetemista lány

Teslér Petra eddig csak egy szépségversenyen indult: az Egyetem Arca második helyét szerezte meg két éve. Fotó: Török János

Idén harmadik alkalommal rendezik meg a Nemzet Szépe versenyt, amely több szempontból is különbözik a hagyományos szépségversenyektől. A szabályok értelmében itt nem jelenhetnek meg tetovált vagy szépészeti beavatkozáson átesett lányok, és a döntő színpadán nem vonulnak fel bikiniben sem. A magyar alapítású nemzetközi szépségverseny célja egy olyan királynő megkoronázása, aki példaként szolgálhat a fiatal generáció, a társadalom és az egész nemzet számára.Idén közel ezren jelentkeztek a versenyre, közülük 70 jelöltet választottak ki a szervezők. Ők három minifordulóban mutatkozhattak be a zsűrinek, amely ezek alapján választotta ki a 14 döntős lányt. A verseny fináléjába bekerült egy szegedi egyetemista is. A 22 éves Teslér Petra az SZTE Gazdaságtudományi Karán tanul gazdálkodásmenedzsment szakon, emellett falujában, Röszkén egy aerobikklubot is működtet.– Két éve az Egyetem Arca versenyen második helyezett lettem: az volt az egyetlen szépségverseny, amin eddig indultam – mesélte Petra. – Igazából az elsődleges szempont ott az volt, hogy megismerkedhettem más karok diákjaival, gyakorlatilag egy jó programként fogtam fel. A mostani versenyre a barátom édesanyja hívta fel a figyelmemet. Kislány korom óta néztem szépségversenyeket, tetszett a színpadi szereplés, és úgy voltam vele, később már úgysem lesz ilyesmire lehetőségem, így beadtam a jelentkezésemet.Teslér Petra úgy fogalmazott, ebben a versenyben az tetszett meg neki, hogy a természetességet hangsúlyozzák.– Az Instagramon is csak azt látják a fiatalok, hogy divat a feltöltött száj vagy a megcsinált mell, én azonban ezeket ellenzem. Szeretném a saját példámmal megmutatni a generációmnak, hogy ezek nélkül is lehet szép valaki. Nem a hírnév motivál, hanem hogy ezt az üzenetet átadhassam, illetve azt, hogy egy nőnek tudnia kell megállni a saját lábán. Azt gondolom, nem jó, ha valaki egy férfi pénztárcáján húzza fel magát vagy attól függ. Igenis fontos, hogy karriert tudjon építeni a gyengébbik nem is.Petrát párja is támogatja a versenyben – annak pedig különösen örült, hogy szerelme nem vonul majd bikiniben a színpadon. A döntőt június 3-án rendezik Gödöllőn, előtte egyhetes felkészítő tábor vár a lányokra. – Külsőre nagyon erős a mezőny, ebben a versenyben viszont a belső értékek is számítanak, így elég nehéz megtippelni a végeredményt. De remélem, hogy benne leszek az első háromban – mondta a szegedi egyetemista, akinek végső célja nem titkoltan az, hogy