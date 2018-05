A New York Times is beszámol a Szegeden látható egyik legkisebb mumifikálódott emberi maradványról

A The New York Times is felhívja a figyelmet, hogy a Móra Ferenc Múzeum egyik aktuális kiállításán látható a világ egyik legkisebb és legfiatalabb, részlegesen mumifikálódott emberi maradványa. A „Beszélő holtak – Történeti helyszínelők" című tárlaton megismerhetik a látogatók a részleges mumifikálódás körülményeit is.Egy szenzációs emberi maradványról ír a The New York Times online kiadása. Egy koraszülöttként vagy halva született csecsemő részlegesen mumifikálódott testéről van szó, melyet a cikkben Dr. Balázs János és társai kutatásai alapján ismertetnek. Az újság felhívja a figyelmet arra is, hogy a lelet jelenleg a magyarországi Móra Ferenc Múzeum kiállításán látható.Ez a test a világ egyik legkisebb és legfiatalabb részlegesen mumifikálódott emberi maradványa. A szakértők szerint egy koraszülött vagy 6-7 hónapra halva született csecsemő lehetett, akit egy agyagedényben temettek el a 19. század második felében. Az elhunyt valószínűleg nem volt megkeresztelve és titokban kellett eltemetni. A test részlegesen mumifikálódott, melynek hátterében egy rézkrajcár áll: ezt az érmét a csecsemő kezében helyezték el. A réz végezte el a test alsó részének konzerválódását, így ez a test tekinthető a világ első, réz által részlegesen konzervált múmiájának is.A maradvány a Móra Ferenc Múzeum „Beszélő holtak – Történeti helyszínelők" című kiállításán látható egészen december végéig. A tárlaton továbbá megismerhetjük a különböző temetkezési fajtákat és különböző halálos betegségeket is. Kiállítanak többek között olyan koponyákat és csontokat, melyeken a lepra, a szifilisz vagy éppen a TBC „nyomai" figyelhetőek meg, de olyan leleteket is, melyeken harci sérülések jelei láthatóak.A tárlat címének szellemiségében a kalandvágyó érdeklődők maguk is helyszínelőkké, nyomozókká válhatnak. Különböző feladványokat megoldva kell kideríteniük, hogy a megtalált csontok milyen nemű és korú emberhez tartozhattak, és arra és fényt deríthetnek, hogy mi lehetett a halál oka. Emellett készíthetnek családi röntgenfotót és több interaktív játék segítségével ismerhetik meg ezt a különleges világot.