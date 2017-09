A Normával indul a Met-évad a Belvárosi moziban - Anna Netrebko már nem szerepel a közvetítéssorozatban

Bár Anna Netrebko sokaknak hiányozni fog, a világ legjobb énekeseit hallhatjuk idén is a Metropolitan Opera Bellini Normájával induló Live in HD sorozatában. A 2017/18-as évadban 10 előadást közvetítenek New Yorkból a Belvárosi moziban.

Sondra Radvanovsky Norma és Joyce DiDonato Adalgisa szerepében a Met színpadán. Fotó: Ken Howard/Metropolitan Opera Régóta mondogatják a szegedi operakedvelők, milyen jó lenne, ha a színház és a szabadtéri kitörne már a Tosca–Carmen–Rigoletto szentháromságából, és meglepetésre néha olyan bel canto darabokat is műsorra tűzne, mint például Bellini Normája. A világ operajátszására a szegediek számára is ablakot nyitó Met-közvetítéssorozat október 7-én épp ezzel az operával indul, és Sir David McVicar rendezésében a címszerepet napjaink legünnepeltebb Normája, az Ördög Róbert Erzsébet királynőjeként 2016-ban már hatalmas sikert aratott Sondra Radvanovsky énekli. Pazar sztárparádét kapunk a további szerepekben is, hiszen Joyce DiDonato énekli Adalgisát, Joseph Calleja lesz Pollione. Kihagyhatatlan előadásnak ígérkezik minden bel canto rajongó számára. Október 14-én Mozart Varázsfuvolájának teljes változatát adják németül, melyet a Met nyugalmazott zeneigazgatója, James Levine vezényel – korábban az opera rövidített változata volt a Met-soro- zat legelső közvetítése. Most Golda Schultz énekli Paminát, Kathryn Lewek lesz az Éj királynője, Charles Castronovo Tamino, Markus Werba Papageno, René Pape pedig Sarastro szerepében lép színpadra.



November 18-án Thomas Ades Az öldöklő angyal című operáját adják, január 27-én pedig Puccini Toscáját láthatjuk új rendezésben Kristine Opolais, valamint Vittorio Grigolo (Cavaradossi) és Bryn Terfel (Scarpia) főszereplésével. Február 10-én Bartlett Sher rendezésében jön a Szerelmi bájital Pretty Yende (Adina), valamint Matthew Polenzani (Nemorino) és Ildebrando D’Arcangelo (Dulcamara) fellépésével.



Február 24-én a Bohémélet következik, Puccini operájában a párizsi szerelmeseket, Mimit és Rodolfót Sonya Yon-

cheva és Michael Fabiano kelti életre. Rossini Szemiramisz című operáját, mely 25 év után került ismét színpadra a Metben, március 10-én adják Angela Meade címszereplésével, Elizabeth DeShong (Arsace), Javier Camarena (Idreno) és Ildar Abdrazakov (Asszúr) fellépésével. Március 31-én következik Mozart Cosí fan tuttéja, amely ezúttal az 50-es években, Coney Islanden játszódik többek közt a Tony-díjas Kelli O’Hara főszereplésével. Verdi Luisa Miller című operájában április 14-én Sonya Yoncheva, Piotr Beczala és Plácido Domingo lesz a főszereplő. Április 28-án a Met ősbemutatóját láthatja-hallhatja a közönség: Massenet Hamupipőkéjében az a Joyce DiDonato énekli a címszerepet, aki Rossini Hamupipőkéjének főszerepében is világszerte hatalmas sikert aratott már.



