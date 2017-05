A nyugdíjas postások frizbiztek legügyesebben

Laza könnyed bemelegítéssel kezdődött szombaton a szegedi Senior Center Tavaszi forgataga a Partfürdőn. Az esős április miatt egy hónappal elhalasztott szezonnyitóra huszonkét egyesület és klub összesen több mint hatszáz nyugdíjasa jött el. Bebizonyították, hogy fiatalokat megszégyenítő ügyességgel sütnek, főznek és sportolnak.



A csapatok petanque-, darts-, frizbi-, torna- és kislabdadobó feladatokban mérkőztek meg, de akár drukkolás kategóriában is oszthattak volna díjat, olyan lelkesen biztatták egymást a játékosok. Az Ezüst évek egyesület tagjai kártyában is egymás után aratták a sikereket; egymás után nyerte a villámpartikat Szikszai Andrásné Gizi és Irénke. Legközelebb tánc- és énekversenyt is érdemes lesz meghirdetni, mert Várkonyi Tibi zenéjére délre már igazi buli kerekedett. A legbátrabb és legelegánsabb pár címért méltán indulhatna a 81 esztendős Kormányos Sándor és párja, Icu.



A bográcsok körül ugyancsak forró hangulat alakult ki. A legtöbb adag gulyást - több mint száz éhes szájnak - a postások főzték. Csányiné Eszter vezényletével, egy internetről ellesett recept alapján gundel palóc gulyást állítottak össze. Elmesélték, attól gundel, hogy sok friss zöldséget pucoltak hozzá és palóc, mert zöldbab, kapor és tejföl is került bele. A bográcsokat nem zsűrizték idén, annál inkább a süteményeket. Édes alkotásáért a képzeletbeli dobogóra végül Gál Gáborné, Függ Istvánné és Törökné Marika állhatott.



A sportversenyek legjobbjai. Petanque:1. Legyél a barátom klub, 2. Bécsi körúti nyugdíjas klub, 3. Nap-fény fotókör. Darts: 1. Ezüst évek egyesület, 2. Csongrád megyei vöröskereszt, 3. Szegedi nyugdíjas egyesület. Frizbi: 1. Nyugdíjas postások, 2. Nyugdíjas vidám házasok, 3. Legyél a barátom klub. Torna: 1. Legyél a barátom klub, 2. Nyugdíjas postások, 3. Bajtársi klub. Kislabdadobás: 1. Nap-fény fotókör, 2. Ezüst évek egyesület, 3. Nyugdíjas vidám házasok.