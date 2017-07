A páncélos Béla és a trápiás Alba volt a gyerekek kedvence Petőfitelepen

Alba jól viseli a gyerekzsivajt. Fotó: Kuklis István

– Gyerekek, hát Albának nem maradt dinnye? Pedig ő is nagyon szereti! – nézett végig a Petőfitelepi Művelődési Házban táborozókon Alba, a terápiás kutya gazdája, Köböl Erika. A „Te döntesz" tábor állatos napján a gyerekek behozhatták saját házi kedvenceiket, és a felelős gondozásukról is sokat megtudhattak, mondta el a táborvezető, Fekete Marianna.– Hullik a szőre! – állapította meg félig csodálkozva a végtelenül türelmes golden retrievert simogató kisfiú.– Ez már csak ilyen – nevette el magát Erika. – Aki kutyát szeretne, az készüljön fel, hogy többet fog takarítani...Kingát ez a tény sem riasztja el attól, hogy a pacsi után tovább dögönyözze Albát.

– Nagyon szeretnék otthonra egy kutyust, ilyen fajtájút, mint Alba – meséli a kislány. – Csak sajnos nem kertes házban lakunk, ezért nem érezné jól magát nálunk.

Az Aura Segítő Kutya Alapítvány tagjai mellett több vendég is érkezett a művelődési házba: Béla, a teknős és egy gekkó, akinek csemegét is fogtak a gyerekek: legyeket, szúnyogot. Cserébe ők is kaptak finomságot, Szénási Róbert képviselő egy nagy tálca fagyival érkezett.– Az idei vakációban öt rászoruló gyereket táboroztatunk a művelődési házban – árulta el. – A körzeti iskolából választottuk ki őket a tanáraik ajánlása alapján: jól tanuló, szorgalmas diákokat kerestünk.Akinél elfogyott a fagyi, mehetett az állatokhoz: de még véletlenül sem eresztették össze a harcias, páncélos Bélát és a kíváncsi Albát!