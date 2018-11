A parkolóbérletek listáját kéri a Fidesz Botkától

A szegedi Fidesz az alábbi sajtóközleményt juttatta el lapunkhoz:

Botkáé azonnali hatállyal adjá ki a VIP-parkolóbérletek listáját!

A Szegedi Fidesz továbbra is nyomatékosan öveteli, hogy a Városháza azonnali hatállyal adja ki a VIP-parkolóbérletek listáját! Derüljön végre fény arra, hogy milyen sameszok, haverok, titkárnő , sógorok, komá és barátok parkolását fizetté a szegediek. Elég volt a sunnyogásból és a titkolózásból! Lássuk végre a teljes listát!

Több mint egy hónapja ítélte börtönbüntetésre a gyulai járásbíróság Botka László polgármester három bizalmasát és özvetlen munkatársát, Mózes Ervin címzetes főjegyzőt, Solymos László alpolgármestert és Kalmár Gábor kabinetfőnö öt.



Az elítéltek 307 esetben ingyenes városi parkolóbérleteket adtak olyanoknak is, akiknek semmi özü nem volt a városi intézményekhez és településünk önkormányzatához, tehát nem voltak épviselő , és nem láttak el özfeladatot.



Ennek ellenére Szegedet továbbra is Botka László börtönválogatottja vezeti. Ez szégyen! Ezért a Szegedi Fidesz újból felszólítja a városháza elítéltjeit, hogy mondjanak le, vagy ha erre nem hajlandó , Botka László azonnal bocsássa el őket.



Emellett a Szegedi Fidesz felszólítja a Városházát, hogy azonnali hatállyal hozza nyilvánosságra a teljes VIP-listát. A szegedieknek joguk van tudni, mely szocialista rokonok kaptak parkolóbérleteket!