A Parlamentben is téma Török Márk ügye, aki már tíz éve regnál a szegedi EHÖK élén

Török Márk 2015-ös megválasztásának ügyében egyébként a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság is azt a határozatot hozta februárban, hogy az törvényellenes volt. Csavar a történetben, hogy egy évvel később, 2016-ban ismét elnökké választották, így a jogi procedúrákat mindkét esetben végig kell vinni, ami akár évekig is eltarthat. Legfőképpen azért, mert a felsőoktatási törvény nem fogalmaz egyértelműen abban a tekintetben, hogy a négy év visszamenőlegesen számítandó, vagy a törvény hatálybalépésétől kell arra figyelemmel lenni.

Ikotity István, az LMP parlamenti képviselője írásos kérdést tett fel Balog Zoltán emberierőforrás-miniszternek Török Márkkal kapcsolatosan. A Szegedi Tudományegyetem hallgatói önkormányzatának elnöke már jó ideje szúrja sokak szemét, hiszen immár tíz éve regnál posztján. A képviselő most azt kérdezte,Kérdésére a miniszter helyett Rétvári Bence államtitkár válaszolt. Ebben emlékeztetett arra a 2015-ös módosításra, mely szerint a tisztségviselők megbízási ideje legfeljebb 4 év lehet. Emellett tudatta: Török Márk 2015. szeptemberi megválasztása, mely a módosítás után néhány hónappal történt, az SZTE álláspontja szerint is jogszabályba ütközött, ami miatt a rektor megsemmisítette az erről hozott választmányi határozatot. Az EHÖK azonban mindkét határozattal szemben jogorvoslattal élt, így folynak a közigazgatási nem peres eljárások.Rétvári tehát kijelentette: bírósági hatáskörbe tartozik annak megítélése, hogy Török Márk a jogszabályoknak megfelelően tölti-e be az EHÖK elnöki tisztséget.Török Márk és a rektor is állásfoglalást kért az Emberi Erőforrások Minisztériumától ez ügyben, ami után Török azt a választ kapta, hogy nem visszamenőleges hatályú a törvény, vagyis 2015 szeptemberétől még négy évig betöltheti a posztot, a rektor pár hónappal később viszont azt, hogy mégsem jogszerű Török hosszú elnöksége.