A párt megszűnt, a frakció marad: egyelőre nem keresnek új formációt maguknak az Együtt szegedi tagjai

Fotó: Frank Yvette

Bátraké a jövő – hirdette még a választási kampányban az Együtt, ám történelmi vereséget könyvelhettek el április 8-án, hiszen a voksok 1 százalékát sem szerezték meg. Csongrád megye négy egyéni választókerületéből kettőben indítottak jelölteket: a 2-es egyéni körzetben Györgyey Jánost, aki mindössze, 308 szavazatot kapott, míg a 3-asban Dombi Gábort, akit 468 választásra jogosult támogatott szavazatával. A szegedi központú 1-es választókerületben Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester neve szerepelt a jelöltek között, ám pártja még január végén úgy döntött, hogy visszalépteti őt Szabó Sándor (MSZP) javára. Az Együtt összességében az áprilisi választás egyik legnagyobb vesztese lett, 1 százalék alatti eredményük miatt még az állami kampánytámogatást is vissza kell adniuk. A párt elnöksége már a választás másnapján lemondott, ezután hazánkban eddig példátlan módon Juhász Péterék gyűjtést indítottak, és múlt héten jelentették be, hogy több mint 147 millió forintot kalapoltak össze, így be tudják fizetni az államkincstár számára a 153 millió forintnyi kampánytámogatást és kamatait. Szombaton jelentették be az Együtt megszűnését , ám a szegedi közgyűlésben ez nem okoz semmilyen változást. A párt szegedi szervezetének megalakításában résztvevő, illetve eddig azt vezető Nagy Sándor lapunknak elmondta, az önkormányzati választás öt évre szól, így Kormos Tiborral továbbra is az Együtt frakcióban dolgoznak. – Semmilyen okot nem látok a változtatásra amiatt, hogy az országos politikában ilyen módon már nem leszünk érintettek – közölte az alpolgármester. Azt is elmondta, hogy egyelőre nem tervezik, hogy más pártnak a tagjai legyenek. – Nem gondolom, hogy az Együtt megszűnése után egyből ezzel kellene foglalkoznunk. Természetesen folyamatosan nézzük az országos politikában zajló folyamatokat, de jelenleg nem tudok túl optimistán nyilatkozni erről – jegyezte meg.Nagy Sándor kitért arra is, hogy a közgyűlés szakbizottságaiban sem hoz változást az Együtt megszűnése. A kulturális bizottságban például a párt delegáltja Dombi Gábor, aki szintén folytatja eddigi munkáját jövő év őszéig.