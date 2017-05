A patkányok is jóllaknak a macskaeledelből

Jelentse be!



Ha valaki közterületen patkányt lát, bejelentheti az szkht@szkht.hu e-mail-címen, a 62/777-220-as telefonszámon vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodán, a Stefánia 6. szám alatt. 24 órán belül intézkednek.

Ha patkánylyukat találnak, kocka alakúra préselt mérget szórnak be – mutatja Torma Ferenc gázmester. Fotó: Kuklis István

Ismét lapunk segítségét kérte a szegedi Gyertyámos utca 10. alatti társasház egyik lakója, Szalóki Gábor . Korábban már foglalkoztunk a panaszával, a kisgyerekes családapa patkányinváziótól tart (2016. február 25.: Patkányoktól tartanak a Gyertyámos utcában). – A napokban a gyerekek játék közben szóltak, hogy döglött patkányt találtak. Ez a játszótértől és az ovitól is csak pár méterre van – mondta.– A panel sokkal fertőzöttebb, mint a belváros. A közös képviselőktől havonta 5-8 bejelentés érkezik – mondta Torma Ferenc gázmester, aki 30 éve foglalkozik rágcsálóirtással, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. megbízásából ők irtják a rágcsálókat a városban.Elmondta, sokan a WC-n húzzák le az ételmaradékot. A csatorna mélyedésében elfolyik a víz, az étel viszont a peremére rakódik, ami olyan a patkányok számára, mint a terített asztal. A panelházas területeket havonta, a többiben negyedévente irtják a patkányokat.

Ha patkánylyukat találnak, akkor kocka alakúra préselt mérget szórnak bele. – Gyakorlat teszi a mestert, azonnal felismerjük. Ferde a járat és sima a fala – tette hozzá. Kiss Antal egészségügyi gázmester azt mondta, egyedül lehetetlen megoldani a problémát. – Amíg a magánterületek, intézmények, gazdasági egységek tulajdonosai nem ismerik fel a szükségességét, hogy maguk is védekezzenek a patkányok ellen, nagyon nehéz dolgunk van. Sok helyen kóbor macskáknak tesznek ki élelmet, ezeket rendszerint a patkányok is látogatják. Hasztalan szólítjuk fel a lakosokat, hogy közterületen nem csinálhatnak ilyet – mondta.– Arra kértük a tulajdonosokat, szegedi intézményeket, hogy a saját házuk táján is tegyenek lépéseket azért, hogy a patkánymentes legyen a környezet – hangsúlyozta a szakember.