A piros győz

Ha valaki fel szeretné hívni magára a figyelmet, ha erőt, dominanciát akar sugározni, érdemes pirosat vinni az öltözetébe. Lacfi Ági üzletistílus-tancsácsadó azért felhívja rá a figyelmet, ez nem azt jelenti, hogy tűzpiros öltönyben jelenünk meg egy tárgyaláson.– A piros szín a nyak körül viselve erősíti a torokcsakrát, támogatja a beszédközpontot. Éppen ezért érdemes olyan nyakkendőt választani, ami ha nem is teljes egészében, de mintájában – csíkos, pöttyös – legalább piros – javasolja, és kiemeli, nem narancsról és nem is bordóról van szó, hanem klasszikus pirosról.– A nyakkendőhöz igazodhat a díszzsebkendő is, de az ing maradjon meg az üzleti életben elfogadott színeknél – folytatja, és részletezi, legyen lényegesen világosabb a öltönynél, ami semmiképp se legyen fekete, inkább szürke vagy sötétkék darabot válasszunk. Utóbbi azért is jó, mert a sötétkék komoly, megbízható üzletember képét sugallja. Ezzel ellentétben a fekete a gyász színe, ami teljes félrenyúlás a mi üzleti kultúránkban.