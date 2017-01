A pláza és a Hungi közönsége nosztalgiázott, a fagyos Széchenyi téren tűzijáték szikrázott

– Balogh Álmos nyolcéves – mutatkozott be a plázában a Deja Vu Szilveszter rockabilly buliján a legifjabb belőtt hajú jampec. És cseppet sem tűnt álmosnak, miközben a pár évvel idősebbek bakelitlemezekkel zsonglőrködtek körülötte, és repültek a pörgős szoknyák. A svédasztalos vacsoravendégek között a Harminc harmincas csapatával találkoztunk, ebből könnyedén következtethettünk a létszámukra és átlagéletkorukra. Hogy meghittebben leülhessenek, számukra egy üzletet is kiürítettek. A bevásárlóközpont főcsapásán, a diszkóban Náksi Attila keverte a dallamokat. A ringatózó tömegben a vicces szemüvegek, színes-bozontos parókák és álarcok alatt egész családokat, unokákat és nagymamákat is felfedeztünk.A Hungiba 2016 utolsó félórájában még sorok szerettek volna bejutni. A túlzottan is emelkedett hangulatú vendégeket azonban a biztonságiak eltanácsolták. Az elegáns vendégek a zenefolyamban Neoton Famíliára, Jennifer Lopezre rophattak, miközben a kivetítőn a budapesti tűzijáték lenyűgöző képeit nézhették. Az is gyorsan kiderült, a fiatalok, a középkorúak, sőt a nagymamák között is akadnak összeszokott táncos társaságok, ismerkedő szinglik és újító szellemű párosok. A VIP-szekció komolyságát az a lánycsapat ellensúlyozta, amely koktélruhában kereste a kerthelyiséget. Azt hittük, viccelnek, de gyorsan kiderült, melegítik a mínusz 5-6 fokban amúgy meglehetősen didergős teraszt.A Széchenyi teret ezalatt nagyjából kétezren töltötték meg, hogy a szabad ég alatt ünnepeljenek. Roy és Ádám koncertjén a színpad előtt forrósodott fel a hangulat. Olyan túlhevült rockerek is akadtak, akiket a kordonról kellett leszedniük a biztonsági őröknek. A hidegben a miniszoknyás, királynő fejdíszes lányok keltették talán a legnagyobb feltűnést. Elárulták, éjfélre érkeztek, mert nem akartak megfagyni, és a Retróba szökellnek tovább. A koncertet éjfélkor a himnusz és a tűzijáték szakította félbe. Az édesapja nyakában bágyadtan várakozó ötéves Harangozó Regő szeme is felcsillant, amikor a tízperces égi fényár elkezdődött. A rakétákat a városháza elől és mögül lőtték az égbe, de páran a tér gyepéről saját töltényekkel is megtoldották a felkúszó csillagokat, aláhulló kupolákat és aranyban tekergőző fényspirálokat.A városi tűzijátékkal jó néhányan igyekeztek versenybe szállni. Láttunk rakétákat fellőni a Szent István térről, de a Stefániáról, sőt később a Tisza-partról és a rakpartról is bekapcsolódtak a színpompás játékba. Ezekre válaszul az Alsó Kikötő sorról, valahonnan a Fő fasor irányából, sőt Tápé felől is levegőbe repültek a szelíd rakéták és bombák.